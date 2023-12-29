Tecno Pop 8 випустять в Індії з вражаючими функціями

Довгоочікуваний смартфон Tecno Pop 8 заплановано випустити в Індії 3 січня. Зі своїм елегантним дизайном, яскравим дисплеєм і вражаючими характеристиками, Pop 8 очікується стати переломним у сегменті бюджетних смартфонів.

Компанія Tecno підтвердила, що Pop 8 буде доступний в Індії через Amazon. Вже є мікросайт з цього пристрою на цьому електронному комерційному ресурсі, що дозволяє непосидючим покупцям отримати уявлення про можливості цього пристрою.

Одна з основних переваг Tecno Pop 8 – це його AnTuTu оцінка в 240K, що робить його найшвидшим 8-гігабайтовим моделлю своєї категорії. Компанія розкриває, що 8 гігабайт ОЗП на індійській версії пристрою складають 4 гігабайти фізичної ОЗП і 4 гігабайти віртуальної ОЗП, що забезпечує плавну роботу і можливості мультитаскінгу.

Пристрій також має щедрі 64 гігабайти пам’яті на дошці, що надає достатньо місця для всіх ваших фотографій, відео та додатків. На смартфоні також є захоплюючий дисплей Dot-In з частотою оновлення 90 Гц з динамічним портом, нагадує Apple Dynamic Port, яке зручно показує сповіщення і повідомлення.

Tecno Pop 8 буде доступний в двох елегантних кольорових варіантах – Gravity Black і Mystery White, що дозволяє користувачам вибрати на свій смак. Глобальна версія телефону поставляється з операційною системою Android T-Go і має ЖК-панель HD + в розмірі 6,6 дюймів з частотою оновлення 90 Гц.

Любителі фотографій оцінять подвійну основну камеру Pop 8, що включає 13-мегапіксельний основний сенсор і світлодіодну спалах для зйомки захоплюючих фотографій навіть в умовах слабкого освітлення. Для селфі та відеовикликів пристрій оснащений фронтальною камерою на 8 мегапікселів.

Tecno Pop 8 працює на ємній батареї ємністю 5000 мАг з підтримкою швидкого заряджання 10 Вт. За даними Tecno, пристрій пропонує понад 900 годин автономної роботи від одного заряду, що гарантує, що користувачі можуть залишатися на зв’язку протягом усього дня, не турбуючись про розрядку батареї.

Завдяки своїм вражаючим функціям і доступною ціною, Tecno Pop 8 готовий справити фурор на ринку смартфонів в Індії. Залишайтесь з нами для отримання більш детальної інформації про цей захоплюючий новий пристрій.

Часті питання

1. Коли буде випущений Tecno Pop 8 в Індії?

Tecno Pop 8 планується випустити в Індії 3 січня.

2. Де можна придбати Tecno Pop 8 в Індії?

Tecno Pop 8 буде доступний для покупки в Індії через Amazon.

3. Які характеристики у Tecno Pop 8?

Tecno Pop 8 має AnTuTu оцінку 240K, 8 гігабайт ОЗП (4 гігабайти фізичної і 4 гігабайти віртуальної), 64 гігабайти вбудованої пам’яті, дисплей Dot-In з частотою оновлення 90 Гц, подвійну основну камеру (13 МП + світлодіодна спалах), фронтальну камеру на 8 МП та акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою швидкого заряджання 10 Вт.

4. Які кольорові варіанти будуть доступні для Tecno Pop 8?

Tecno Pop 8 буде доступний в кольорах Gravity Black і Mystery White.

5. Яка ціна Tecno Pop 8 в Індії?

Деталі щодо ціни Tecno Pop 8 в Індії ще не оголошені. Будь ласка, слідкуйте за додатковою інформацією.