Результати дослідження: бобри сприяють викиду парникових газів в Арктиці

Нове дослідження, проведене дослідниками з Університету Аляски в Фербенксі (UAF), показало, що бобри відіграють все більшу роль у виробленні парникових газів в Арктиці. Дослідження, опубліковане в журналі Environmental Research Letters, пов’язує наявність бобрів у регіоні зі зростанням рівня викидів метану.

Традиційно мешкаючи в лісистих районах, бобри зараз колонізують тундрові регіони на заході та півночі Аляски. Ця колонізація має значні наукові наслідки та розглядається громадами цих територій як радикальний розвиток.

Дослідницька група UAF на чолі з професором Кеном Тейпом стверджує, що їхнє дослідження є першим, хто остаточно пов’язує нові боброві ставки зі збільшенням викидів метану. Це відкриття є значущим через сильний парниковий ефект метану, який приблизно в 25 разів потужніший за вуглекислий газ у вловлюванні тепла в земній атмосфері. За даними Агентства з охорони навколишнього середовища США, на метан припадає близько 20% глобальних викидів парникових газів.

Дослідники зосередилися на площі приблизно 166 квадратних миль у нижньому басейні річки Ноатак на північному заході Аляски. Щоб краще зрозуміти вплив бобрів на ландшафт, вони використовували зображення з космосу, зокрема, з програми експерименту з арктично-бореальної вразливості Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору. Склавши на карту понад 10,000 XNUMX бобрових ставків в Арктиці на Алясці, дослідницька група змогла співвіднести наявність бобрових ставків із гарячими точками метану.

Боброві греблі, торгова марка цього виду, викликають повені, які затоплюють рослинність і перетворюють арктичні потоки на ставки. Ці боброві ставки та навколишня затоплена рослинність стають позбавленими кисню середовищами з багатим органічним осадом. Коли цей матеріал розкладається, він виділяє газ метан.

Дослідники використовували технологію гіперспектральних зображень у повітрі для картографування метану. Цей прогресивний процес візуалізації фіксує дані з сотні різних діапазонів електромагнітного спектру, дозволяючи ідентифікувати метан та інші гази.

Серед співавторів дослідження – Бенджамін Джонс, доцент Інституту північного машинобудування UAF, а також група зі Служби національних парків і лабораторії реактивного руху NASA.

Це дослідження доповнює наше розуміння складного зв’язку між видами та зміною клімату. Оскільки бобри продовжують розширювати свій ареал в Арктиці, будуть необхідні подальші дослідження для оцінки довгострокового впливу їх присутності на викиди парникових газів.

джерела:

– Університет Аляски Фербенкс (UAF)

– Агентство з охорони навколишнього середовища США