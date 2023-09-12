SteelSeries представляє чудову білу бездротову гарнітуру Nova 7

Компанія SteelSeries нещодавно оголосила про випуск нової білої версії бездротової гарнітури Nova 7, яка отримала високу оцінку. Лінійка гарнітур Nova, відома своєю винятковою якістю, незмінно забезпечує виняткову продуктивність.

Біла гарнітура Nova 7, представлена ​​12 вересня 2023 року, привернула увагу своєю приголомшливою естетичною привабливістю. Це нове доповнення доповнює раніше випущені чорні варіанти гарнітури Nova 7, створюючи більш цілісний вигляд для геймерів, які використовують консолі Xbox Series S або PS5.

Доступні в двох варіантах: Nova 7X для гравців Xbox і Nova 7P для ентузіастів PS5, ці бездротові гарнітури не обмежуються грою на консолі. Вони також сумісні з ПК, що робить їх універсальними варіантами для геймерів на різних платформах.

Компанія SteelSeries розіслала зразки білої гарнітури Nova 7, що дозволило тестувальникам оцінити якість і досвід безпосередньо. У порівнянні з попередньою гарнітурою Arctis 7, біла Nova 7X продемонструвала більш яскравий білий колір, що одразу привернуло увагу.

Що робить Nova 7 ще більш бажаним, так це його сумісність із Arctis Nova Booster Packs. Ці пакети пропонують різноманітні кольори для пов’язки на лижних окулярах і міток для динаміків, що дозволяє користувачам персоналізувати та налаштовувати гарнітуру відповідно до своїх уподобань.

Білу гарнітуру Arctis Nova 7 тепер можна придбати на Amazon і веб-сайті SteelSeries у варіантах Xbox і PlayStation. Незалежно від того, граєте ви на консолі чи використовуєте ПК, ця гарнітура стане гідним оновленням і стильним доповненням до будь-якої ігрової системи.

джерела:

– Ділан Горецкі на Dexerto (2023-09-12)

– Веб-сайт SteelSeries