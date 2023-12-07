Візьміть Desolate безкоштовно в Steam, поки не закінчиться час

Якщо ви фанат жахів та ігор на виживання, у вас є шанс отримати нову гру безкоштовно в Steam. Desolate, кооперативна гра жахів на виживання, доступна для завантаження прямо зараз, але вам доведеться діяти швидко. Пропозиція діє лише через 6 годин.

Дія Desolate відбувається на таємничому острові Граничний, який два роки тому зазнав невідомої катастрофи. Будучи одним із чотирьох гравців, ви повинні працювати разом, щоб подолати небезпеки острова та розкрити правду про катастрофу. Збирайте ресурси, щоб покращити свій характер і підвищити шанси на виживання.

Незважаючи на те, що Desolate черпає натхнення в таких популярних іграх, як STALKER і Fallout, вона не досягає їх рівня якості. Огляди Steam неоднозначні: лише 68% із 6,019 оцінок були позитивними. Багато гравців висловили розчарування ШІ, системою травм, яка не виконує своїх обіцянок, і відсутністю системи погоди на етапі раннього доступу.

Незважаючи на недоліки, Desolate все ж варто спробувати, тим більше, що це не коштуватиме вам ні копійки. Якщо ви зацікавлені в додаванні цієї гри до своєї бібліотеки Steam, перейдіть на веб-сайт Fanatical. Fanatical — це сайт, який продає ключі до ігор, а також пропонує безкоштовні ігри для збільшення видимості. Просто відвідайте сторінку Desolate на Fanatical, поставте прапорець, щоб підписатися на їхню розсилку, зв’яжіть свій обліковий запис Steam, і ви миттєво отримаєте безкоштовний ключ.

На відміну від безкоштовних пробних версій на вихідних, Desolate залишиться у вашій бібліотеці навіть після закінчення акції. Тож поспішайте отримати безкоштовну копію Desolate у Steam до того, як закінчиться час. Не пропустіть цю можливість відчути жах і хвилювання виживання на острові Граничний.