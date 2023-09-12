Starfield стає найбільшою грою Bethesda, що запускає понад 6 мільйонів гравців

Starfield, довгоочікувана космічна RPG від Bethesda, досягла рекордного запуску. Згідно з повідомленням Bethesda у Twitter, Starfield вже стала «найбільшим запуском гри Bethesda за всі часи», залучивши понад 6 мільйонів гравців станом на 6 вересня.

Спочатку гра була випущена в дочасному доступі 31 серпня, а потім у всьому світі 6 вересня. Незважаючи на те, що вона доступна як безкоштовна гра Game Pass, Starfield демонструє виняткові результати як у цифрових, так і фізичних чартах продажів.

У глобальному рейтингу продажів Steam Starfield зайняв друге місце, поступившись лише тривалій грі Counter-Strike: Global Offensive. Маючи близько 200,000 4 одночасних гравців, Starfield перевершує кількість одночасних гравців інших популярних рольових ігор Bethesda, таких як Skyrim, Fallout XNUMX і The Elder Scrolls Online.

На додаток до свого успіху на цифровому ринку, Starfield також домінував у чарті фізичних продажів у Великій Британії, обігнавши такі ігри, як Hogwarts Legacy та Mario Kart 8 Deluxe. Продуктивність гри на фізичному ринку можна порівняти з Diablo IV, яка стала значним цифровим хітом.

Успіх Starfield можна пояснити поєднанням його наявності в Game Pass і підтримки відданих шанувальників. Багато передплатників Game Pass вирішили придбати цифрову версію гри, щоб показати підтримку Xbox і Bethesda Studios і забезпечити постійну підтримку та оновлення вмісту.

Незважаючи на те, що Bethesda не оприлюднила офіційні дані про продажі Starfield, вражаючий запуск гри та зростаюча база гравців зробили її великим успіхом. Завдяки захоплюючому ігровому процесу дослідження космосу Starfield збирається захоплювати гравців на довгі роки.

джерела:

- GamesIndustry.Biz

- Kotaku