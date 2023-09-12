Starfield: Як покращити продуктивність FPS на ПК з графічним процесором Nvidia

Starfield, довгоочікувана гра від розробника Bethesda, захопила спільноту відеоігор штурмом. Не дивно, що гравці із захопленням занурюються в цю науково-фантастичну рольову гру з її величезним світом і деталізованими містами. Однак деякі гравці висловили стурбованість продуктивністю гри, особливо на ПК з графічними процесорами Nvidia.

За замовчуванням Starfield на Xbox Series X|S працює зі швидкістю 30 кадрів на секунду, що може розчарувати гравців, які віддають перевагу більш плавному ігровому процесу. На ПК досягнення стабільних 60 кадрів в секунду може бути непостійним на даний момент.

На щастя, посібник, яким поділився користувач Nexusmods на ім’я Okhayko, пропонує потенційне рішення. У посібнику пропонується ввімкнути технологію PCI Express під назвою Resizable BAR (Base Address Register) для власників Nvidia. Ця технологія дозволяє центральному процесору ефективніше отримувати доступ до пам’яті графічного процесора, що потенційно може призвести до покращення продуктивності.

Щоб увімкнути змінний розмір BAR, користувачам Nvidia потрібно буде завантажити Nvidia Profile Inspector і внести такі зміни в програмне забезпечення:

1. Виберіть Starfield у спадному меню профілю.

2. Перейдіть до розділу 5.

3. Увімкніть функцію rBAR.

4. Встановіть параметри rBAR на 0x00000001.

5. Встановіть обмеження розміру rBAR на 0x0000000040000000.

6. Натисніть «Застосувати зміни» у верхньому правому куті.

Впровадження цих змін може підвищити продуктивність гри, особливо для гравців із графічним процесором RTX 30-ї серії. Варто зазначити, що найближчим часом Nvidia випустить оновлення драйверів для оптимізації ігрового процесу Starfield.

Наразі цей посібник пропонує потенційний обхідний шлях для гравців, яким потрібна стабільна швидкість 60 кадрів/с. Оскільки гра продовжує розвиватися та випускаються оновлення, швидше за все, продуктивність покращуватиметься.

Starfield вже доступний для ПК і Xbox Series X|S, і в нього можна грати без додаткової плати для підписників Xbox Game Pass.

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