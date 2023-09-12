Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

Новини

Starfield: Як покращити продуктивність FPS на ПК з графічним процесором Nvidia

ByМамфо Брешіа

Вересень 12, 2023
Starfield: Як покращити продуктивність FPS на ПК з графічним процесором Nvidia

Starfield, довгоочікувана гра від розробника Bethesda, захопила спільноту відеоігор штурмом. Не дивно, що гравці із захопленням занурюються в цю науково-фантастичну рольову гру з її величезним світом і деталізованими містами. Однак деякі гравці висловили стурбованість продуктивністю гри, особливо на ПК з графічними процесорами Nvidia.

За замовчуванням Starfield на Xbox Series X|S працює зі швидкістю 30 кадрів на секунду, що може розчарувати гравців, які віддають перевагу більш плавному ігровому процесу. На ПК досягнення стабільних 60 кадрів в секунду може бути непостійним на даний момент.

На щастя, посібник, яким поділився користувач Nexusmods на ім’я Okhayko, пропонує потенційне рішення. У посібнику пропонується ввімкнути технологію PCI Express під назвою Resizable BAR (Base Address Register) для власників Nvidia. Ця технологія дозволяє центральному процесору ефективніше отримувати доступ до пам’яті графічного процесора, що потенційно може призвести до покращення продуктивності.

Щоб увімкнути змінний розмір BAR, користувачам Nvidia потрібно буде завантажити Nvidia Profile Inspector і внести такі зміни в програмне забезпечення:

1. Виберіть Starfield у спадному меню профілю.
2. Перейдіть до розділу 5.
3. Увімкніть функцію rBAR.
4. Встановіть параметри rBAR на 0x00000001.
5. Встановіть обмеження розміру rBAR на 0x0000000040000000.
6. Натисніть «Застосувати зміни» у верхньому правому куті.

Впровадження цих змін може підвищити продуктивність гри, особливо для гравців із графічним процесором RTX 30-ї серії. Варто зазначити, що найближчим часом Nvidia випустить оновлення драйверів для оптимізації ігрового процесу Starfield.

Наразі цей посібник пропонує потенційний обхідний шлях для гравців, яким потрібна стабільна швидкість 60 кадрів/с. Оскільки гра продовжує розвиватися та випускаються оновлення, швидше за все, продуктивність покращуватиметься.

Starfield вже доступний для ПК і Xbox Series X|S, і в нього можна грати без додаткової плати для підписників Xbox Game Pass.

джерела:
– [Назва джерела](source.com)
– [Назва джерела](source.com)

By Мамфо Брешіа

Схожі теми

Новини

Consequences of Temperature and Salinity Changes on Microbial Communities in Polar Regions

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа
Новини

Grokking у нейронних мережах: розуміння ефективності схеми

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа
Новини

Prime Focus Technologies співпрацює з Microsoft, щоб розблокувати нові джерела доходу від активних архівів

Вересень 15, 2023 Вікі Ставропулу

Ти пропустив

наука

Новий метод вимірювання джерел ультрафіолетового випромінювання виявляє найяскравіший ультрафіолетовий/оптичний спалах

Вересень 15, 2023 Роберт Ендрю 0 Коментарі
Технологія

Завзятий фанат Nintendo ділиться своїм ентузіазмом щодо останніх ігор і персонажів

Вересень 15, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі
наука

Порушення зі слідом

Вересень 15, 2023 Роберт Ендрю 0 Коментарі
наука

Генно-модифікований мікроорганізм розщеплює забруднення солоної води пластиком

Вересень 15, 2023 Роберт Ендрю 0 Коментарі