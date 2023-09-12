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Starfield отримав високу оцінку від співавтора God of War Девіда Джаффе

ByГабріель Бота

Вересень 12, 2023
Starfield отримав високу оцінку від співавтора God of War Девіда Джаффе

Starfield, довгоочікувана гра від Bethesda, отримала високу оцінку як від геймерів, так і від інсайдерів галузі. Однією з відомих фігур, які висловили своє захоплення грою, є Девід Джаффе, співавтор серії God of War.

Еміль Пальяруло, директор з дизайну та автор Starfield, висловив своє здивування позитивними коментарями Джаффе. Пальяруло звернувся до Twitter, щоб поділитися своїми думками, заявивши: «Те, що шанувальники насолоджуються твоєю роботою, очевидно, неймовірно. Мати колег-розробників – особливо тих, яких ви знаєте і поважаєте – веселитися вашою грою – це зовсім інший рівень приголомшливості».

Джаффе, відомий своєю роботою в Santa Monica Studios і співавтором визнаних критиками франшиз God of War і Twisted Metal, не стримався у своїй похвалі про Starfield. Насправді він зайшов так далеко, що назвав це своєю улюбленою однокористувацькою грою всіх часів. Його публікації в соціальних мережах і на YouTube були в основному присвячені грі з моменту її запуску, підкреслюючи її виняткові твори.

Starfield привернув значну увагу з моменту свого випуску, з вражаючою кількістю гравців. У день запуску гра досягла 1 мільйона одночасних гравців, а станом на 7 вересня вона накопичила базу гравців у 6 мільйонів. Ці цифри є свідченням хвилювання та очікування, пов’язаного з назвою.

Оскільки Starfield продовжує сприймати позитивно, Bethesda та команда розробників можуть пишатися своїми досягненнями. Захоплюючий світ гри, захоплююча розповідь і надійний геймплей захопили серця як гравців, так і професіоналів галузі.

Визначення:
– Starfield: довгоочікувана гра, розроблена Bethesda.
– Девід Джаффе: співавтор серії God of War і ветеран індустрії.
– Еміль Пальяруло: директор із дизайну та автор Starfield.
– Bethesda: відомий розробник і видавець відеоігор.

джерела:
– Жодного.

By Габріель Бота

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