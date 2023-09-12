Starfield отримав високу оцінку від співавтора God of War Девіда Джаффе

Starfield, довгоочікувана гра від Bethesda, отримала високу оцінку як від геймерів, так і від інсайдерів галузі. Однією з відомих фігур, які висловили своє захоплення грою, є Девід Джаффе, співавтор серії God of War.

Еміль Пальяруло, директор з дизайну та автор Starfield, висловив своє здивування позитивними коментарями Джаффе. Пальяруло звернувся до Twitter, щоб поділитися своїми думками, заявивши: «Те, що шанувальники насолоджуються твоєю роботою, очевидно, неймовірно. Мати колег-розробників – особливо тих, яких ви знаєте і поважаєте – веселитися вашою грою – це зовсім інший рівень приголомшливості».

Джаффе, відомий своєю роботою в Santa Monica Studios і співавтором визнаних критиками франшиз God of War і Twisted Metal, не стримався у своїй похвалі про Starfield. Насправді він зайшов так далеко, що назвав це своєю улюбленою однокористувацькою грою всіх часів. Його публікації в соціальних мережах і на YouTube були в основному присвячені грі з моменту її запуску, підкреслюючи її виняткові твори.

Starfield привернув значну увагу з моменту свого випуску, з вражаючою кількістю гравців. У день запуску гра досягла 1 мільйона одночасних гравців, а станом на 7 вересня вона накопичила базу гравців у 6 мільйонів. Ці цифри є свідченням хвилювання та очікування, пов’язаного з назвою.

Оскільки Starfield продовжує сприймати позитивно, Bethesda та команда розробників можуть пишатися своїми досягненнями. Захоплюючий світ гри, захоплююча розповідь і надійний геймплей захопили серця як гравців, так і професіоналів галузі.

Визначення:

– Starfield: довгоочікувана гра, розроблена Bethesda.

– Девід Джаффе: співавтор серії God of War і ветеран індустрії.

– Еміль Пальяруло: директор із дизайну та автор Starfield.

– Bethesda: відомий розробник і видавець відеоігор.

джерела:

– Жодного.