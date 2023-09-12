Прийняття Starfield: досвід любові чи ненависті

Starfield, довгоочікувана гра від Bethesda, була зустрінута геймерами неоднозначно. Деякі просто закохані в гру, вихваляючи її величезний масштаб і увагу до деталей. Інші, однак, висловили розчарування, особливо щодо швидкого ходу гри, екранів завантаження та частоти кадрів.

Однією з головних суперечок стала частота кадрів у грі. Перед релізом Bethesda підтвердила, що Starfield працюватиме з зафіксованою частотою 30 кадрів в секунду. Хоча це рішення було очікуваним, враховуючи величезний масштаб гри, воно змусило багатьох шанувальників прагнути до режиму продуктивності 60 кадрів в секунду, який став нормою для сучасних випусків.

Digital Foundry, відома група аналізу ігор, вирішила дослідити можливість запуску Starfield зі швидкістю 60 кадрів в секунду на Xbox Series X. Вони створили спеціальну консоль, використовуючи AMD 4800S Desktop Kit, і замінили GPU на RX 6700. З увімкненим FSR 2 і без динамічного масштабування роздільної здатності вони змогли досягти 60 кадрів в секунду в закритих середовищах. Однак більша частина гри все ще працювала зі стабільною швидкістю 30-40 кадрів в секунду.

Коли роздільну здатність було знижено до 1440p, що відповідає Xbox Series S, гра працювала зі стабільною швидкістю 40 кадрів в секунду з періодичними стрибками до 60 кадрів в секунду. Це змусило Digital Foundry припустити, що Bethesda потенційно може випустити режим 40 кадрів в секунду для гравців із дисплеями 120 Гц, особливо тих із екранами зі змінною частотою оновлення (VRR).

Хоча ці відкриття інтригують, важливо зазначити, що Starfield наразі зафіксовано на рівні 30 кадрів в секунду. Однак цікаво побачити, що гра має потенціал для досягнення вищої частоти кадрів з певними налаштуваннями.

Загалом, прийом Starfield був поляризаційним. Незалежно від того, чи подобається це гравцям, чи ненавидить це, не можна заперечувати очікування та ажіотаж навколо цього амбітного нового випуску.

Визначення:

– Частота кадрів: кількість кадрів за секунду, що відображається на екрані. Вища частота кадрів забезпечує більш плавний рух у відеоіграх.

– Режим продуктивності: режим у відеоіграх, який надає пріоритет вищій частоті кадрів над точністю графіки.

– Закрите середовище: менші за масштабом і більш обмежені зони в грі.

– Змінна частота оновлення (VRR): функція, яка дозволяє дисплею синхронізуватися з графічною картою, що забезпечує більш плавний процес гри.

джерела:

– GameSpot: (джерело статті)