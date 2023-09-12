Шпигунські фотографії розкривають дизайн багажника електромобіля Xiaomi, який просувається до масового виробництва 2024 року

Нещодавно з’явилося шпигунське фото, яке показує довгоочікуваний електромобіль Xiaomi. На фото демонструється унікальний дизайн багажника автомобіля, який разюче нагадує корпус навушників Buds 4 Pro від Xiaomi або збільшений зарядний порт USB-C.

На зображеннях видно просторий багажник із великим отвором і рівною підлогою, а також кількома точками кріплення для кріплення вантажу. Кришка багажника зі скла додає вишуканості загальному вигляду автомобіля. Крім того, на шпигунських фотографіях можна побачити й інші деталі дизайну, зокрема витончену та аеродинамічну передню частину з великою решіткою радіатора та загнутими назад фарами, а також стильну задню частину з похилою лінією даху та заднім ліхтарем на всю ширину.

Хоча Xiaomi не оприлюднила жодної офіційної інформації про свій електромобіль, звіти та витоки свідчать про те, що це буде модель високого класу, націлена на конкуренцію з Tesla та іншими відомими автовиробниками. Очікується, що автомобіль буде оснащений потужним акумулятором ємністю 101 кВт/год, який забезпечить запас ходу понад 800 км. Крім того, він, ймовірно, включатиме розширені функції допомоги водієві.

Лу Вейбінг, президент Xiaomi Group, раніше повідомляв, що прогрес їхнього автомобільного проекту перевершив початкові прогнози. У результаті Xiaomi планує розпочати масове виробництво свого електромобіля в першій половині 2024 року.

Підсумовуючи, витік шпигунських фотографій дозволяє зазирнути в майбутній електромобіль Xiaomi, демонструючи його характерний дизайн багажника та натякаючи на його високоякісні характеристики. З масовим виробництвом, запланованим на 2024 рік, Xiaomi прагне залишити слід в індустрії електромобілів, конкуруючи з визнаними гравцями та пропонуючи споживачам витончений і технологічно просунутий варіант.

джерела:

– Оригінальна стаття про сертифікацію Bluetooth SIG і шпигунські фотографії.