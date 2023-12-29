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SpaceX ракета Falcon Heavy запустить таємну військову місію
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SpaceX ракета Falcon Heavy запустить таємну військову місію

SpaceX ракета Falcon Heavy встановлена для запуску таємної місії для американської військової сфери, на борту якої буде знаходитися космічний літак X-37B. Запуск, який відбудеться на космодромі Кеннеді НАСА, запланований на четвер увечері.

Космічний літак X-37B – це автономний та безпілотний космічний апарат, який буде проводити передову наукову роботу. Ця місія є важливою віхою в дослідженнях американської військової сфери, оскільки вона прагне до піонерського дослідництва на незвичайних висотах.

За словами SpaceX, запуск буде транслюватися в прямому ефірі на їх веб-сайті, щоб ентузіасти та інтересовані особи могли спостерігати за цим історичним моментом.

Часті питання:

П: Яка мета цієї місії?
В: Мета цієї місії – проведення передових досліджень за допомогою космічного літака X-37B.

П: Що особливого в космічному літаку X-37B?
В: Космічний літак X-37B є безпілотним та працює в автономному режимі, що дозволяє йому виконувати місії без участі людини.

П: Де можна переглянути запуск?
В: Запуск буде транслюватися в прямому ефірі на веб-сайті SpaceX, що надає можливість всім бажаючим побачити цю важливу подію.

П: Чому цей запуск має велике значення для американської військової сфери?
В: Цей запуск є важливою віхою в дослідництві зусиль американської військової сфери, оскільки вона досягає незвичайних висот для наукових цілей.

П: Чи будуть надаватися оновлення про прогрес місії?
В: Для отримання оновлень про прогрес місії слід слідкувати за офіційними оголошеннями SpaceX і американської військової сфери.

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