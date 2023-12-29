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SpaceX Запускає Нову Групу Супутників та Підготовлюється до Останнього Запуску Року
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SpaceX Запускає Нову Групу Супутників та Підготовлюється до Останнього Запуску Року

Компанія SpaceX готується до свого останнього запуску супутників, додаючи їх до своєї зростаючої системи більшої пропускної здатності Starlink. Компанія планує запустити 23 супутники зіркової системи Starlink у низьку орбіту Землі за допомогою ракети Falcon 9. Запуск заплановано відбутися з Кейп-Канаверал на базі Військово-космічних сил США, де також можна буде переглянути пряму трансляцію в мережі Інтернет.

Попереду запуску Starlink, у SpaceX є ще один запуск, запланований на сьогодні. Компанія відправить в орбіту секретний космічний літальний апарат X-37B за допомогою ракети Falcon Heavy. Обидва запуски планується транслювати у прямому ефірі для глядачів з усього світу.

Ця місія Starlink є 98 запуском компанії SpaceX в 2023 році, а запуск X-37B стане 97-м. Компанія провела насичений рік, здійснивши 61 запуск у 2022 році і 31 запуск у 2021 році. Завдяки своєму активному графіку запусків, SpaceX закріпила свою позицію серед провідних гравців у космічній галузі.

Хоча SpaceX не досягне своєї цілі здійснити 100 запусків у 2023 році, компанія має ще один запуск запланований на кінець року. 30 грудня SpaceX запустить 21 супутник Starlink з бази Ванденберг Військових Космічних Сил, що підвищить загальну кількість запусків до 99 у цьому році.

Благодаря понад 5 200 робочих супутників на низькій орбіті Землі, мега-констелляція Starlink компанії SpaceX продовжує зростати. Компанія планує встановити до 12 000 супутників для забезпечення глобального покриття Інтернетом, а також розширити цю кількість до 42 000 одиниць.

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