SpaceX запускає космічний літальний апарат X-37B у революційну місію

SpaceX готується до запуску роботизованого космічного літального апарата X-37B на його сьому місію. Цей запуск є значущим, оскільки вперше літальний апарат буде запущений на ракеті, яка здатна вивести його на вищу орбіту, ніж будь-коли раніше. Запуск запланований з космічного центру НАСА на Кейп-Канавералі. X-37B є секретним військовим космічним апаратом, який є частиною Національної Служби Космічних Засобів Військово-Космічних Сил США. Він розроблений для розміщення корисних вантажів та проведення технологічних експериментів під час тривалого орбітального польоту.

Нові орбітальні режими та експерименти