Нова лазерна комунікаційна технологія дозволяє невеликим супутникам зробити революцію в космічній передачі даних

Агентство космічних розробок (SDA) нещодавно уклало контракт на 1.8 мільйона доларів із SpaceRake, новаторським стартапом із Кембриджа, штат Массачусетс. Це перший державний контракт для SpaceRake, компанії, заснованої в 2021 році Керрі Кахой, експертом з електротехніки, і Джеремі Вертхаймером, колишнім віце-президентом з інженерних питань Google, який спеціалізується на штучному інтелекті.

Дворічний контракт, оголошений 1 листопада, фінансуватиме SpaceRake для розробки передових мініатюрних лазерних терміналів зв’язку. Мета полягає в тому, щоб дозволити невеликим супутникам, таким як cubesats, передавати дані через лазерні канали з використанням транспортного рівня. Ця глобальна комунікаційна мережа, створена SDA – відділенням Космічних сил США – розташована на низькій навколоземній орбіті.

SDA також уклало контракти з великими гравцями галузі, такими як Lockheed Martin, Northrop Grumman і York Space Systems, на створення супутників Transport Layer Tranche 2, які будуть оснащені оптичними та радіочастотними терміналами зв’язку.

Хоча термінали SpaceRake не розроблені спеціально для супутників SDA, вони дозволять малим космічним апаратам обмінюватися даними з космічної архітектурою Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA). PWSA — це інноваційне угруповання на низькій навколоземній орбіті, яке включає супутники зв’язку транспортного рівня та супутники протиракетної оборони рівня стеження.

Окрім оптичних терміналів, SpaceRake планує розробити мережеві технології лазерного зв’язку для різноманітних космічних і наземних застосувань. Бачення компанії полягає в тому, щоб знизити витрати та збільшити впровадження доступу до мережі в космосі, відкриваючи нові варіанти використання та надаючи більше даних наземним кінцевим користувачам.

Ця нова лазерна комунікаційна технологія від SpaceRake має потенціал для революції в космічній передачі даних. Дозволяючи невеликим супутникам ефективно та ефективно спілкуватися, це прокладе шлях до розширеного підключення та обміну даними в космічній галузі.

Часті питання (FAQ)

1. Що таке SpaceRake?

SpaceRake – це стартап-компанія, що базується в Кембриджі, штат Массачусетс. Заснована в 2021 році, вона спеціалізується на розробці лазерних терміналів зв’язку для малих супутників.

2. Що таке транспортний рівень?

Транспортний рівень — це глобальна комунікаційна мережа, розташована на низькій навколоземній орбіті. Його засновує Агентство космічних розробок (SDA), відділення Космічних сил США.

3. Що таке розповсюджена космічна архітектура Warfighter (PWSA)?

PWSA відноситься до угруповання на низькій навколоземній орбіті, яке включає супутники зв’язку транспортного рівня та супутники протиракетної оборони рівня стеження. Він спрямований на посилення можливостей космічного базування для бойових цілей.