Чудеса крові краба-підкови: шлях до безпечніших космічних подорожей

У захоплюючому науковому прориві група блискучих молодих умів із середньої школи Pinecrest Academy Space Coast розробила інтригуючий експеримент, який може революціонізувати космічні подорожі. Натхненні унікальними властивостями крові підковоподібного краба, самопроголошені «Хлопчики-бактерії» прагнуть дослідити, чи може ця чудова речовина виявляти бактеріальне зараження в умовах мікрогравітації, як це робиться на Землі.

Кров краба-підкови містить життєво важливий компонент, який може виявити наявність шкідливих бактеріальних ендотоксинів. Цей природний захисний механізм привернув увагу вчених через його потенційне застосування в різних сферах, включаючи медицину, а тепер і дослідження космосу.

Експеримент «Bacteria Boys», обраний як частина престижної Програми дослідів студентських космічних польотів, буде запущено на Міжнародну космічну станцію (МКС) у співпраці з Національним освітнім центром науки про Землю та космос (NCESSE). У супроводі Інституту космічної освіти імені Артура К. Кларка та Національної лабораторії МКС ця програма забезпечує платформу для молодих інноваторів, щоб зробити свій внесок у новаторські дослідження.

Талановиті учасники команди Pinecrest Academy Space Coast — Ліам Хаузер, Коннор Санторе, Ерік Дістазі, Еван Айрленд і Люк Коста — отримають неймовірну можливість побачити їхній експеримент безпосередньо в Космічному центрі Кеннеді під час 29-ї місії SpaceX з поповнення запасів на МКС. Запланований на зліт 9 листопада 2023 року о 8:28, ця місія знаменує важливу віху в їхніх наукових подорожах.

Директор STEM, Консуело Преторіус, висловила величезну гордість за досягнення студентів, підкресливши їх відданість і непохитні зусилля. Усвідомлюючи можливість кардинальних змін у житті, яка чекає попереду, Преторіус дякує студентам за їх надзвичайну відданість науковим відкриттям.

Оскільки ми з нетерпінням очікуємо результатів цього новаторського експерименту, одне можна сказати напевно: потенційне застосування крові краба-підковоподібного в космічних подорожах може стати ключем до безпечніших і ефективніших подорожей за межі атмосфери нашої планети.

Питання і відповіді

1. Що таке програма студентських експериментів у космосі?

Програма студентських експериментів у космосі (SSEP) — ​​це програма, яку проводять Національний освітній центр науки про Землю та космос (NCESSE) та Інститут космічної освіти імені Артура К. Кларка в партнерстві з Національною лабораторією МКС. Він пропонує студентам можливість проектувати та проводити експерименти, які потім проводяться на Міжнародній космічній станції.

2. Яке потенційне застосування крові підковоноса?

Кров краба-підкови містить компонент, здатний виявляти шкідливі бактеріальні ендотоксини. Ця унікальна властивість має важливе значення в різних сферах, включаючи медицину, а тепер і космічні подорожі. Використання потужності крові підковоподібного краба може призвести до кращого виявлення бактеріального зараження та кращих заходів безпеки для астронавтів під час космічних місій.

3. Чому кров підковоноса така цінна?

Кров краба-підкови містить речовину під назвою Limulus Amebocyte Lysate (LAL), яка реагує на присутність шкідливих бактерій, утворюючи гелеподібну речовину. Ця реакція використовується у фармацевтичній промисловості для перевірки бактеріального забруднення медичних продуктів, гарантуючи їх безпеку для використання людиною. Надзвичайні властивості крові підковоподібного краба зробили її безцінним ресурсом у біомедичних дослідженнях і не тільки.

джерела:

– Національний освітній центр науки про Землю та космос (NCESSE): [URL]

– Національна лабораторія Міжнародної космічної станції (МКС): [URL]