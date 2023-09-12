Sony реєструє торгові марки для PS6, PS7, PS8, PS9 і PS10

Sony зареєструвала торгові марки для назв PlayStation 6–10 у Японії, що свідчить про їхні довгострокові плани щодо майбутніх консолей. Цей крок гарантує, що ніхто інший не зможе використовувати ці імена. Хоча це не означає, що PlayStation 6 неминуча, оскільки Sony часто реєструє назви консолей за роки до їх випуску, це дає зрозуміти їхні майбутні наміри.

Виходячи з попередніх моделей випусків, припускаючи семирічний розрив між поколіннями консолей, PlayStation 6 потенційно може бути випущена в 2027 році. Microsoft передбачила випуск PlayStation 2028 у 6 році під час нещодавнього судового розгляду FC. Також імовірно, що для випуску майбутніх поколінь консолей може знадобитися більше часу, враховуючи проблеми з ланцюгом поставок, які виникали на початку поточного покоління. Це відповідало б даті запуску в 2028 році.

Дивлячись у майбутнє, PlayStation 7 потенційно може бути випущена у 2035 році, PlayStation 8 у 2042 році, PlayStation 9 у 2049 році, а PlayStation 10 у 2056 році. Однак важливо зазначити, що традиційні фізичні консолі можуть не існувати до цього часу. точка. Ігрова індустрія, швидше за все, перейде до потокових платформ або навіть більш просунутих технологій, таких як віртуальна реальність або доповнена реальність.

Хоча майбутній технологічний ландшафт залишається невизначеним, одна річ, яка, ймовірно, триватиме, це випуск ігор, які можуть мати помилки або проблеми під час запуску. Крім того, консольне суперництво між PlayStation і Xbox, швидше за все, триватиме, а шанувальники пристрасно підтримають свій улюблений бренд.

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