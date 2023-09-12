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Sony представляє BURANO, нову цифрову кінокамеру CineAlta

ByВікі Ставропулу

Вересень 12, 2023
Sony представляє BURANO, нову цифрову кінокамеру CineAlta

Sony нещодавно анонсувала свою останню цифрову кінокамеру BURANO. Ця нова камера має вражаючий повнокадровий CMOS-сенсор 8.6K, можливості автофокусування, змінну електронну нейтральну плотність і вбудовану стабілізацію зображення. Він також має подвійну власну ISO 800 і 320, що робить його універсальним у різних умовах освітлення. Постачання BURANO заплановано на весну 2024 року за ціною 25,000 XNUMX доларів США.

Однією з видатних особливостей BURANO є змінний нейтральний фільтр і вбудована стабілізація зображення, що робить її першою в світі цифровою кінокамерою з обома функціями, поєднаними в одному корпусі. Це забезпечує кінематографістам підвищену гнучкість і зручність у зйомці кадрів. Крім того, камера може похвалитися швидким гібридним автофокусом і розпізнаванням об’єктів на основі обробки штучного інтелекту при використанні з об’єктивами E-mount.

BURANO орієнтований насамперед на власників/операторів середнього та високого рівня, які готові інвестувати понад 20,000 2 доларів США в цифрову кінокамеру. Очікується, що її використовуватимуть у різних видах виробництва, таких як документальні фільми, корпоративні відео, музичні кліпи, зйомки дикої природи та природи, а також як популярний варіант B-камери поряд із Sony VENICE XNUMX.

Камера отримала свою назву від невеликого острова Бурано у Венеціанській лагуні, Італія. Ця назва була обрана, щоб встановити зв’язок із Венецією та символізувати можливості камери. Бурано відоме мереживом і яскравими будинками.

З точки зору якості зображення, BURANO демонструє вражаючі характеристики. Він оснащений новим повнокадровим CMOS-сенсором 8.6 КБ, подібним до того, який є у камері VENICE 2. Він пропонує 16 ступенів динамічного діапазону з низьким рівнем шуму та чутливістю до умов слабкого освітлення. Датчик також підтримує подвійну базу ISO 800 і 3200.

Що стосується кодеків запису, BURANO пропонує різні варіанти, такі як X-OCN LT, XAVC H і XAVC. Він здатний внутрішньо записувати файли X-OCN без необхідності зовнішнього запису. X-OCN LT забезпечує менші розміри файлів, зберігаючи при цьому якість і гнучкість 16-бітних лінійних файлів.

Загалом, Sony BURANO — це потужна цифрова кінокамера, яка забезпечує виняткову якість зображення та розширені функції. Він створений для задоволення потреб професійних кінематографістів і, як очікується, залишить слід у цій галузі.

джерела:
– Анонс продукту Sony BURANO
– Venice Travel Italy: Барвистий острів Бурано

By Вікі Ставропулу

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