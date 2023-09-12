Sony представляє BURANO, нову цифрову кінокамеру CineAlta

Sony нещодавно анонсувала свою останню цифрову кінокамеру BURANO. Ця нова камера має вражаючий повнокадровий CMOS-сенсор 8.6K, можливості автофокусування, змінну електронну нейтральну плотність і вбудовану стабілізацію зображення. Він також має подвійну власну ISO 800 і 320, що робить його універсальним у різних умовах освітлення. Постачання BURANO заплановано на весну 2024 року за ціною 25,000 XNUMX доларів США.

Однією з видатних особливостей BURANO є змінний нейтральний фільтр і вбудована стабілізація зображення, що робить її першою в світі цифровою кінокамерою з обома функціями, поєднаними в одному корпусі. Це забезпечує кінематографістам підвищену гнучкість і зручність у зйомці кадрів. Крім того, камера може похвалитися швидким гібридним автофокусом і розпізнаванням об’єктів на основі обробки штучного інтелекту при використанні з об’єктивами E-mount.

BURANO орієнтований насамперед на власників/операторів середнього та високого рівня, які готові інвестувати понад 20,000 2 доларів США в цифрову кінокамеру. Очікується, що її використовуватимуть у різних видах виробництва, таких як документальні фільми, корпоративні відео, музичні кліпи, зйомки дикої природи та природи, а також як популярний варіант B-камери поряд із Sony VENICE XNUMX.

Камера отримала свою назву від невеликого острова Бурано у Венеціанській лагуні, Італія. Ця назва була обрана, щоб встановити зв’язок із Венецією та символізувати можливості камери. Бурано відоме мереживом і яскравими будинками.

З точки зору якості зображення, BURANO демонструє вражаючі характеристики. Він оснащений новим повнокадровим CMOS-сенсором 8.6 КБ, подібним до того, який є у камері VENICE 2. Він пропонує 16 ступенів динамічного діапазону з низьким рівнем шуму та чутливістю до умов слабкого освітлення. Датчик також підтримує подвійну базу ISO 800 і 3200.

Що стосується кодеків запису, BURANO пропонує різні варіанти, такі як X-OCN LT, XAVC H і XAVC. Він здатний внутрішньо записувати файли X-OCN без необхідності зовнішнього запису. X-OCN LT забезпечує менші розміри файлів, зберігаючи при цьому якість і гнучкість 16-бітних лінійних файлів.

Загалом, Sony BURANO — це потужна цифрова кінокамера, яка забезпечує виняткову якість зображення та розширені функції. Він створений для задоволення потреб професійних кінематографістів і, як очікується, залишить слід у цій галузі.

джерела:

– Анонс продукту Sony BURANO

– Venice Travel Italy: Барвистий острів Бурано