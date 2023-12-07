Оновлення розширення The Sims 4: For Rent вносить дивовижні зміни в налаштування квартири

Довгоочікуваний запуск доповнення The Sims 4: For Rent не за горами, і гравці з нетерпінням чекають нових функцій, які воно приносить. У рамках підготовки до випуску Maxis випустив звичайний патч із незначними оновленнями та виправленнями базової гри. Однак зоркі гравці виявили несподівану зміну, яка не була вказана в примітках до виправлення, – можливість редагувати стіни та вікна в квартирах із попередніх ігрових пакетів.

Хоча ця нова опція налаштування може бути ненавмисною помилкою, гравці сподіваються, що це насправді навмисна функція. У мікрорайонах, подібних до тих, що є в розширенні City Living, раніше пропонувалися квартири, але раніше гравці не могли змінювати вікна чи зовнішні стіни. Останній патч тепер дозволяє гравцям переміщати, додавати та видаляти вікна, а також змінювати обробку зовнішніх стін.

Творці контенту, такі як Pixelade і SatchOnSims, уже продемонстрували ці параметри налаштування у відео. Гравці можуть не лише змінювати вікна та стіни, але й розвішувати декор на стінах, як-от дзеркала та штори, зовні квартири. Ця нова свобода в налаштуванні квартир змусила гравців задуматися, чи це справді функція чи помилка.

У реальному світі переробити вікна та додати штори у багатоповерхові будівлі було б неможливо, але The Sims пропонує гравцям можливість дослідити свої творчі бажання. З майбутньою можливістю будувати індивідуальні квартири багато гравців вважають, що також має бути доступна можливість модифікувати існуючі квартири.

Були й інші помітні зміни в останніх примітках до виправлень. Гравці тепер можуть призначати раковини як кухонні раковини або раковини у ванній кімнаті, не дозволяючи Сімам постійно мити посуд у ванних кімнатах. Взуттєві стелажі тепер мають функцію перемикання, яка спонукає Сімів знімати взуття в приміщенні, надаючи гравцям додатковий стимул одягати своїх Сімів належним чином. Крім того, тепер гравці можуть натиснути на двері до ділянки та вибрати опцію «Переключити контроль на цю родину», що дозволяє легко перемикатися між різними родинами.

Щоб перевірити, чи ця нова можливість налаштування є навмисною, в EA було зроблено запити, і гравці з нетерпінням чекають підтвердження. У той час як розширення The Sims 4: For Rent, яке має вийти 7 грудня, зростає, гравці не можуть не передбачати нових можливостей, які чекають на них у створенні ідеальних віртуальних житлових просторів.