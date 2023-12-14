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Сезон New Age of War завершується Епічною битвою

ByРоберт Ендрю

Грудень 14, 2023
Сезон New Age of War завершується Епічною битвою

Довгоочікуваний сезон Age of War від Conan Exiles досяг свого захоплюючого завершення з випуском Глави 3 на всіх платформах. У цьому останньому розділі для гравців постане безліч нових випробувань, у тому числі захоплююча можливість взяти в облогу грізну стігійську фортецю та можливість побудувати власну таверну та керувати нею.

Третій розділ Age of War — це не лише напружені конфлікти та захоплюючі можливості облоги могутніх стигійських сил, але й зосереджено на вихованні почуття спільності та соціальної взаємодії в ігровому світі. Додавання таверн надає гравцям центральний центр, де збираються інформація, чутки, золото та люди, створюючи захоплююче та динамічне середовище.

Щоб створити власну таверну, гравцям потрібно врятувати заморського буфетника з небезпечного табору чистки, використовуючи елементи захоплюючого вмісту цього сезону. Однак знайти бармена буде непростим завданням, оскільки він не буде присутній у кожній події очищення. Гравці повинні проявити наполегливість і зробити кілька спроб, щоб успішно врятувати одного. Коли бармен буде у вашому розпорядженні, ви можете почати будувати повнофункціональну барну стійку.

Оскільки бар відкритий для роботи та оснащений місцями для сидіння, ваша таверна незабаром привабить відвідувачів, деякі з яких можуть працювати в обмін на золото. Спостерігайте, як ваша таверна процвітає, перетворюючись на багатоповерховий заклад. Крім того, Funcom також представляє низку нових меблів і предметів декору таверни, включно з ексклюзивними предметами в останній бойовій перепустці.

Але це ще не все, оскільки в третьому розділі також розповідається про епічну битву проти могутнього стигійського полководця Бакт-Німлота в місті Аль-Мерая. Гравці матимуть можливість не тільки атакувати та грабувати, але й стати свідками захоплюючого руйнівного підземелля надземного світу. Незалежно від того, чи вирішите ви розв’язати чаклунство й обман, або використати силу требюшетів і вогню (чи навіть застосувати новий таран), ваша мета — зруйнувати імперію та залишити свій слід в історії.

Приготуйтеся до незабутньої пригоди, оскільки Епоха війни підходить до захоплюючого кінця. Щоб отримати докладніші відомості та вичерпні примітки щодо оновлення, відвідайте офіційний веб-сайт Conan Exiles.

By Роберт Ендрю