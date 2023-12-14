Сезон New Age of War завершується Епічною битвою

Довгоочікуваний сезон Age of War від Conan Exiles досяг свого захоплюючого завершення з випуском Глави 3 на всіх платформах. У цьому останньому розділі для гравців постане безліч нових випробувань, у тому числі захоплююча можливість взяти в облогу грізну стігійську фортецю та можливість побудувати власну таверну та керувати нею.

Третій розділ Age of War — це не лише напружені конфлікти та захоплюючі можливості облоги могутніх стигійських сил, але й зосереджено на вихованні почуття спільності та соціальної взаємодії в ігровому світі. Додавання таверн надає гравцям центральний центр, де збираються інформація, чутки, золото та люди, створюючи захоплююче та динамічне середовище.

Щоб створити власну таверну, гравцям потрібно врятувати заморського буфетника з небезпечного табору чистки, використовуючи елементи захоплюючого вмісту цього сезону. Однак знайти бармена буде непростим завданням, оскільки він не буде присутній у кожній події очищення. Гравці повинні проявити наполегливість і зробити кілька спроб, щоб успішно врятувати одного. Коли бармен буде у вашому розпорядженні, ви можете почати будувати повнофункціональну барну стійку.

Оскільки бар відкритий для роботи та оснащений місцями для сидіння, ваша таверна незабаром привабить відвідувачів, деякі з яких можуть працювати в обмін на золото. Спостерігайте, як ваша таверна процвітає, перетворюючись на багатоповерховий заклад. Крім того, Funcom також представляє низку нових меблів і предметів декору таверни, включно з ексклюзивними предметами в останній бойовій перепустці.

Але це ще не все, оскільки в третьому розділі також розповідається про епічну битву проти могутнього стигійського полководця Бакт-Німлота в місті Аль-Мерая. Гравці матимуть можливість не тільки атакувати та грабувати, але й стати свідками захоплюючого руйнівного підземелля надземного світу. Незалежно від того, чи вирішите ви розв’язати чаклунство й обман, або використати силу требюшетів і вогню (чи навіть застосувати новий таран), ваша мета — зруйнувати імперію та залишити свій слід в історії.

Приготуйтеся до незабутньої пригоди, оскільки Епоха війни підходить до захоплюючого кінця. Щоб отримати докладніші відомості та вичерпні примітки щодо оновлення, відвідайте офіційний веб-сайт Conan Exiles.