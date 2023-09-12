Джулія Джонг: Від переходу до біології

Джулія Джонг, одна з інноваторів віком до 2023 років за 35 рік від MIT Technology Review, відчула полегшення та нову пристрасть, коли побачила, як штучний інтелект переміг одного з найкращих гравців у ґо у світі. Провівши дитинство на Тайвані, вивчаючи гру, Чон завжди вважала Го нерозв’язною проблемою. Однак вона виявила, що біологія становить ще більший виклик.

Під час свого бакалаврського дослідження в лабораторії нейронауки Стенфордського університету Джоунг спостерігала незвичайну поведінку клітин мозку, які називаються астроцитами. Це заінтригувало її та викликало захоплення біологією. Вона продовжила свою подорож, приєднавшись до лабораторії експерта з редагування генів Фен Чжана в Інституті Броуда в Кембриджі, штат Массачусетс. Там вона заглибилася в «скринінг у масштабі генома», використовуючи такі інструменти, як CRISPR, щоб змінити кожен із 20,000 XNUMX генів у геномі людини, щоб зрозуміти їх вплив.

Метою Джонга було застосувати генетичний скринінг до реальних клітин мозку, таких як астроцити, які важко створити в лабораторії. Досліджуючи вплив різних факторів транскрипції на стовбурові клітини, вона прагнула зрозуміти, як вони визначають ідентичність клітини. Результатом її опитування став «атлас», який демонструє вплив окремих факторів транскрипції. Кінцева мета полягає в тому, щоб мати здатність генерувати клітини будь-якого типу контрольованим способом, які могли б мати застосування в тестуванні ліків і терапевтичних досягненнях.

Незважаючи на те, що масштаби генетичного скринінгу значні, що вимагає співпраці та значних ресурсів, Джоунг залишається відданим розвитку цієї галузі. Її поточна робота в Інституті Уайтхеда зосереджена на розумінні процесу синтезу білка в клітинах. Йонг керується нескінченною глибиною можливостей, які пропонує біологія, і продовжує розробляти інноваційні інструменти для відповідей на фундаментальні запитання.

Шлях Джулії Джонг від освоєння Go до дослідження таємниць біології є прикладом її цікавості та відданості розсуванню кордонів. Оскільки вона глибше занурюється в складність наукових досліджень, її робота обіцяє відкрити нові ідеї, які можуть сформувати майбутнє медицини та технологій.

Джерела: MIT Technology Review