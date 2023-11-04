Новий комплект Xbox Series X Diablo 4 пропонує економію та додатковий контролер

Хочете покращити свій ігровий досвід? Ранній розпродаж у Чорну п’ятницю Walmart пропонує вам неперевершену пропозицію на комплект консолей Xbox Series X Diablo 4. Лише за $519.00 ви отримуєте не тільки потужну консоль Xbox Series X, але й додатковий бездротовий контролер Xbox Core яскравого кольору Shock Blue. Цей набір має чудову цінність, заощаджуючи 40 доларів США порівняно з покупкою консолі та контролера окремо.

Xbox Series X — це справжня потужна система, яка здатна забезпечувати приголомшливі ігри у форматі 4K із плавною швидкістю 120 кадрів на секунду. Його апаратне забезпечення перевершує апаратне забезпечення його конкурента, PS5, що робить його кращим вибором для багатьох геймерів. Завдяки зворотній сумісності ви можете насолоджуватися улюбленими іграми Xbox One на цій новій консолі, а багато ігор працюють ще краще на Xbox Series X.

У той час як Xbox Series S може бути більш доступним варіантом за 300 доларів, Xbox Series X пропонує більше кінських сил для справжніх ігор 4K. Крім того, Xbox Series X містить дисковод, який дає змогу насолоджуватися фільмами 4K Blu-ray і фізичними ігровими носіями. Ця функція відсутня в Series S.

Набір також включає довгоочікувану гру Diablo 4. З нещодавнім запуском сезону 2, «Сезону крові», немає кращого часу, щоб поринути у світ Diablo 4. Після досягнення максимального рівня та придбання екіпірування найвищого рівня гравці можуть розраховувати на насолоду новими доповненнями контенту, такими як Battle Pass, щоб забезпечити нескінченні години розваг.

Як бонус набір включає безкоштовний предмет DLC у вигляді кінських обладунків. Хоча цей додатковий штрих є суто косметичним, він додає загальну цінність упаковки. Критики, такі як IGN, високо оцінили Diablo 4 за її винятковий ігровий процес, що ще більше гарантує, що цей пакет є фантастичною інвестицією для будь-якого ентузіаста ігор.

Питання та відповіді:

З: Чи можу я грати в ігри 4K на Xbox Series X?

Відповідь: Так, Xbox Series X підтримує ігри у форматі 4K зі швидкістю до 120 кадрів/с, забезпечуючи приголомшливі візуальні враження.

З: Як Xbox Series X відрізняється від Xbox Series S?

Відповідь: Xbox Series X є потужнішим, ніж Series S, і пропонує справжні ігри 4K на додаток до дисковода для фізичних носіїв.

Питання: чи вартий набір Diablo 4?

A: Абсолютно! З економією на консолі та додатковим контролером, а також високо оціненою грою Diablo 4, цей набір забезпечує неймовірну цінність для геймерів.