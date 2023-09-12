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Отримайте знижку 10 доларів США на ПК-версію Mortal Kombat 1

ByМамфо Брешіа

Вересень 12, 2023
Отримайте знижку 10 доларів США на ПК-версію Mortal Kombat 1

Ви можете заощадити гроші, купуючи версію Mortal Kombat 1 для ПК. Роздрібні продавці, такі як Newegg і Green Man Gaming, пропонують знижку в 10 доларів на попередні замовлення для ПК з Windows через версію гри Steam.

У Newegg просто введіть код PPXDSEP під час оформлення замовлення, щоб побачити знижку на 15%. Якщо ви віддаєте перевагу покупкам у Green Man Gaming, вам навіть не потрібен код знижки; знижка $10 вже доступна. Крім того, Green Man Gaming також пропонує знижку 15% на преміум-версію гри, яка включає ранній доступ, внутрішньоігрову косметику та валюту.

На жаль, NetherRealm Studios, розробник гри, не підтвердив, чи буде Mortal Kombat 1 доступний на Steam Deck після запуску. Однак, незалежно від пристрою, який ви використовуєте для гри, переконайтеся, що у вас достатньо місця для зберігання, оскільки для цього потрібні колосальні 100 ГБ. Це відповідає тенденції збільшення кількості встановлених ігор.

Отже, якщо ви любитель комп’ютерних ігор і франшизи Mortal Kombat, не пропустіть ці знижки. Візьміть свій примірник Mortal Kombat 1 і готуйтеся до насичених бойовими враженнями.

Визначення:
– Попереднє замовлення: розміщення замовлення на предмет до того, як він буде офіційно випущений або доступний для покупки.
– Код знижки: код, який можна ввести під час покупки, щоб отримати знижку.
– Внутрішньоігрова косметика: віртуальні предмети або вдосконалення, які змінюють зовнішній вигляд персонажів або об’єктів у відеогрі.
– Валюта: віртуальна валюта, яка використовується в грі для покупки предметів або покращень.

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By Мамфо Брешіа

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