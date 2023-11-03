Samsung Odyssey Ark: розкішний ігровий досвід

Samsung нещодавно представила своє друге покоління монітора Odyssey Ark, який пропонує геймерам захоплюючий і приголомшливий візуальний досвід завдяки 55-дюймовому дисплею 4K і частоті оновлення 165 Гц. Хоча дисплей має високу ціну в 3000 доларів США, ентузіасти ігор можуть вважати, що він вартий інвестицій через його виняткові функції.

Новий Odyssey Ark може похвалитися зовнішнім дизайном, подібним до свого попередника, але вдосконалення відповідають специфікаціям. Монітор все ще зберігає свій розмір 55 дюймів, роздільну здатність 4K і кривизну 1000R. Крім того, він використовує міні-світлодіоди для підсвічування рідких кристалів, що забезпечує яскраві та насичені кольори.

Однією з помітних особливостей є включення пульта дистанційного керування Ark Dial, який дозволяє користувачам зручно регулювати різні параметри без клопоту. Монітор має рейтинг HDR10+ із матовим покриттям для мінімізації відблисків. Функція Multi View продовжує залишатися ключовою перевагою продажу, що дозволяє користувачам відображати чотири окремих джерела одночасно, імітуючи чотири 27.5-дюймові дисплеї 1080p.

Якщо величезний 55-дюймовий 4K-дисплей здається приголомшливим, просте натискання кнопки зменшує кількість активних пікселів, фактично зменшуючи екран до 27-дюймового дисплея без зміни фізичного розміру.

Хоча оновлення можуть здатися мінімальними, Odyssey Ark другого покоління представляє покращені можливості підключення. Оригінальна модель мала чотири роз’єми HDMI 2.1, тоді як оновлена ​​версія пропонує два роз’єми HDMI 2.2, один порт HDMI 2.0 і один порт DisplayPort 1.4. Ця підвищена гнучкість дозволяє користувачам підключати до монітора широкий спектр пристроїв. Крім того, нова модель містить вбудований перемикач KVM, що дозволяє користувачам керувати кількома пристроями за допомогою однієї клавіатури та миші.

Підсумовуючи, монітор Odyssey Ark від Samsung надає геймерам винятковий і захоплюючий ігровий досвід. Модель другого покоління містить незначні вдосконалення та розширені можливості підключення, зберігаючи при цьому чудові функції свого попередника. Хоча ціна може збентежити деяких потенційних покупців, ті, хто шукає розкішного ігрового досвіду, можуть вважати, що інвестиції варті того.

ПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО ЗАДАЮТЬСЯ

1. Яка частота оновлення монітора Samsung Odyssey Ark?

Монітор Samsung Odyssey Ark пропонує максимальну частоту оновлення 165 Гц, що забезпечує плавний і плавний ігровий процес.

2. Чи підтримує монітор HDR?

Так, монітор має рейтинг HDR10+, що забезпечує користувачам яскраві та реалістичні кольори для покращеного візуального досвіду.

3. Чи можна зменшити розмір екрана?

Так, монітор має зручну опцію для зменшення активних пікселів, фактично зменшуючи дисплей до 27-дюймового розміру.

4. Скільки портів підключення має монітор Odyssey Ark?

Оновлена ​​версія монітора включає два роз’єми HDMI 2.2, один порт HDMI 2.0 і один порт DisplayPort 1.4, пропонуючи користувачам більшу гнучкість у підключенні різних пристроїв.

5. Яке призначення пульта дистанційного керування Ark Dial?

Пульт дистанційного керування Ark Dial дозволяє користувачам легко регулювати налаштування без необхідності переміщатися по меню, забезпечуючи безпроблемну гру.