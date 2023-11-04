Останні новини: серія Galaxy S24 від Samsung матиме процесори Qualcomm і Exynos

У ході захоплюючої події стало відомо, що довгоочікувана серія Galaxy S24 від Samsung не тільки буде працювати на чіпах Qualcomm, але також матиме власні процесори Samsung Exynos. Ця нова інформація отримана з нещодавньої телефонної конференції з генеральним директором Qualcomm Кріштіану Амоном, який підтвердив, що Galaxy S24 буде випущено найближчим часом і що Qualcomm очікує отримати більшість ринку цього пристрою.

Традиційно Samsung використовує чіпи Qualcomm і Exynos для своїх флагманських смартфонів, при цьому різні регіони отримують різні варіанти процесорів. Однак ці останні новини свідчать про те, що обидва чіпи будуть інтегровані в моделі Galaxy S24 і S24+. З іншого боку, очікується, що Galaxy S24 Ultra буде ексклюзивно пропонувати передовий чіпсет Qualcomm, але лише в окремих регіонах.

Хоча це може здатися значною зміною, варто зазначити, що регіональні відмінності у виборі процесорів були звичайною практикою в попередніх випусках серії Galaxy S. Наприклад, у Північній Америці дуже ймовірно, що всі смартфони серії S будуть оснащені чіпсетами Qualcomm, як це було нормою в останні роки.

За чутками, серія Galaxy S24 вийде на ринок 18 січня, і є додаткові чутки про те, що варіант S24 Ultra буде поставлятися з титановою рамою, що додасть нотку розкоші флагманському пристрою.

Загалом, ця остання розробка вказує на прагнення Samsung пропонувати своїм клієнтам найкраще з обох світів, поєднуючи потужність передових процесорів Qualcomm із надійністю та ефективністю власних чіпів Exynos.

ПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО ЗАДАЮТЬСЯ

1. Чи всі моделі Galaxy S24 матимуть чіпи Qualcomm і Exynos?

Ні, хоча очікується, що Galaxy S24 і S24+ включатимуть процесори Qualcomm і Exynos, варіант Ultra, ймовірно, пропонуватиме виключно чіпсет Qualcomm у вибраних регіонах.

2. Коли вийде серія Galaxy S24?

З чуток, серія Galaxy S24 має вийти 18 січня.

3. У чому перевага використання чіпів Qualcomm і Exynos?

Використовуючи процесори Qualcomm і Exynos, Samsung прагне використовувати сильні сторони обох чіпів, забезпечуючи потужну та ефективну продуктивність для своїх користувачів.

4. Чи всі регіони отримають однакові варіанти процесорів для серії Galaxy S24?

Цілком ймовірно, що будуть регіональні відмінності у виборі процесорів, причому очікується, що Північна Америка отримає моделі з чіпами Qualcomm, тоді як інші регіони можуть мати комбінацію варіантів Qualcomm і Exynos.

(Джерело: The Elec Korea)