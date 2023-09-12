Будуємо майбутнє з багатонадійними роботами

Леррел Пінто, дослідник інформатики з Нью-Йоркського університету, був визнаний одним із інноваторів віком до 2023 років за версією MIT Technology Review 35 року. Пінто зосереджується на створенні роботів, які можуть стати невід’ємною частиною нашого життя, виконуючи завдання, окрім простого пилососіння. Він прагне розробити роботів, які можуть допомагати з роботою, доглядати за літніми, реабілітувати та бути присутніми, коли це необхідно.

Однак для навчання багатонавикових роботів потрібна значна кількість даних. Щоб вирішити цю проблему, Пінто використовує техніку під назвою «самоконтрольоване навчання». Цей підхід передбачає, що роботи збирають дані під час навчання, що дозволяє їм самостійно вдосконалювати свої навички. Його робота в цій галузі була високо оцінена та розглядається як значний крок у поєднанні машинного навчання та робототехніки.

Пінто визнає, що нещодавні досягнення ШІ, особливо великі мовні моделі, значною мірою покладаються на величезні набори даних, отримані з Інтернету. Однак цей підхід неможливий для навчання роботів. На відміну від безпілотних автомобілів, які накопичують дані про мільйони годин у дорозі, побутовим роботам потрібні години відеоматеріалів, які відображають різні завдання в різних умовах.

У 2016 році Пінто досяг важливої ​​віхи, створивши найбільший у світі набір даних про робототехніку, де роботи генерували та позначали свої навчальні дані без нагляду людини. З тих пір він і його колеги розробили алгоритми навчання, які дозволяють роботам вдосконалюватися, навчаючись на невдачах. Такі збої, як робота, яка постійно не може схопити об’єкт, можна використовувати для навчання моделей, які успішно виконують завдання.

Інший підхід, який досліджує Пінто, передбачає імітацію людських дій. Спостерігаючи, як люди відкривають двері, роботи вчаться робити це самі та постійно доповнюють свій набір даних. Чим більше дверей вони бачать, як люди відкривають, тим вищі їхні шанси успішно відкрити нові двері.

Поточний проект Пінто передбачає набір волонтерів для запису відео, на яких вони маніпулюють різними об’єктами у своїх будинках за допомогою смартфонів, встановлених на недорогих інструментах. Цей збір даних у поєднанні з ефективними алгоритмами навчання дозволяє роботам навчитися спритній поведінці з мінімальним часом навчання.

Надаючи роботам їх «момент великої мови», Пінто прагне відкрити нову еру ШІ. Його переконання полягає в тому, що інтелект покликаний викликати рух і зміни у світі, здатність, якою володіють такі фізичні істоти, як роботи.

джерела:

– MIT Technology Review

– Дослідницька робота Лерелла Пінто в Нью-Йоркському університеті