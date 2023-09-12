Майбутнє відновлення коралів: використання технологій для збереження наших рифів

Морський біолог Терін Фостер, яка працює на островах Абролхос біля узбережжя Західної Австралії, стала свідком руйнівних наслідків зміни клімату для коралових рифів. Оскільки підвищення температури та підкислення океану загрожують цим делікатним екосистемам, традиційним зусиллям з відновлення коралів важко встигати за темпами руйнування. Однак Фостер та її команда є піонерами нового підходу, який поєднує в собі робототехніку та штучний інтелект для більш швидкого та ефективного відновлення пошкоджених рифів.

Коралові рифи, що складаються з крихітних організмів, які називаються поліпами, є середовищем існування для більш ніж чверті морських видів. Але в міру того, як океани нагріваються і стають більш кислотними, корали стають все більш вразливими до хвороб і смерті. Деякі вчені прогнозують, що до 2070 року коралові рифи можуть повністю зникнути.

Інноваційний підхід Фостера передбачає щеплення фрагментів коралів у невеликі пробки, які потім поміщають у спеціально розроблену основу з вапнякового бетону. Цей процес обходить кілька років зростання кальцифікації, дозволяючи коралам рости та процвітати швидше.

Щоб ще більше прискорити процес відновлення, Foster співпрацює з компанією Autodesk, що займається розробкою програмного забезпечення. Разом вони навчають штучний інтелект керувати колаборативними роботами. Ці роботи можуть виконувати повторювані завдання, такі як щеплення або приклеювання фрагментів коралів до насіннєвих пробок, з точністю та ефективністю. Роботи також оснащені системами зору, щоб розпізнавати та контролювати мінливість форм коралів.

Незважаючи на те, що результати є багатообіцяючими, все ще є проблеми, які потрібно подолати. Делікатне поводження з живими коралами, можливо, на човні, що рухається, створює матеріально-технічні труднощі. Захист вразливих електронних компонентів від пошкодження морською водою є ще однією проблемою. Крім того, необхідно звернути увагу на високу вартість цієї технології.

Для вирішення цих проблем стартап-компанія Фостера, Coralmaker, планує видавати кредити на біорізноманіття, подібні до вуглецевих кредитів, щоб створити попит з боку індустрії туризму. Вони також вивчають партнерство з такими організаціями, як Австралійський інститут морських наук (AIMS), який досліджує такі методи, як посів коралів для більш масштабних реставраційних робіт.

Інші інноваційні ініціативи, які розглядаються, включають розведення більш стійких «суперкоралів» і використання звуку для залучення риби та стимулювання поповнення рифів. AIMS, наприклад, розробила проект під назвою Reef Song, де підводні гучномовці відтворюють здорові звуки на пошкоджених рифах, щоб заохотити популяції риб повернутися.

Майбутнє відновлення коралів полягає у використанні технологій та інноваційних підходів. Хоча немає єдиного рішення, поєднання робототехніки, штучного інтелекту та методів відновлення на основі звуку має великі перспективи для порятунку цих крихких і життєво важливих екосистем.

джерела:

– Адрієн Мюррей, «Майбутнє відновлення коралів: використання технологій для збереження наших рифів», BBC News

– Глобальна мережа моніторингу коралових рифів, «Стан коралових рифів у світі: 2018»