Суперечливе завершення перемоги Марс Лейкерс і викликає питання щодо суддівства

У напруженому чвертьфінальному матчі «Лос-Анджелес Лейкерс» здобули перемогу над «Фенікс Санз» із рівним рахунком 106-103. Однак гра була затьмарена суперечливим фіналом, який викликав дискусії щодо суддівства.

Маючи перевагу в два очки та лише 11 секунд до кінця, Лейкерс, здавалося, контролювали хід. Все, що їм потрібно було зробити, це закинути м’яч, отримати фол і виконати два штрафних кидки, щоб забезпечити перемогу. Але хаос спалахнув, коли Остін Рівз втратив м’яч, а «Санз», здавалося, отримали контроль, що дало можливість зрівняти або виграти гру.

На щастя для «Лейкерс», Леброн Джеймс вчасно використав тайм-аут, зберігши м’яч для своєї команди. Однак, при більш детальному розгляді, здається, що Рівз не повністю володів м’ячем, коли Джеймс зробив виклик. Відеодокази свідчать про те, що м’яч був втрачений, що викликає питання про те, чи слід було надавати тайм-аут.

Під час інтерв'ю після гри голова екіпажу Джош Тівен захистив виклик, заявивши, що Рівз контролював м'яч, коли його ліва рука була притиснута до його ноги. Тим не менш, спірне рішення дозволило "Лейкерс" зберегти м'яч і забезпечити перемогу.

Тепер тріумф «Лейкерс» веде їх до півфіналу міжсезонного турніру в Лас-Вегасі. На них чекає матч проти New Orleans Pelicans, і перемога означатиме шанс позмагатися за чемпіонство проти Indiana Pacers або Milwaukee Bucks, причому кожен гравець команди-переможця отримає додаткові 500,000 XNUMX доларів.

Хоча "Лейкерс" висловили бажання виграти головний приз, суперечка навколо виклику тайм-ауту залишила гіркий присмак. «Санз», у яких були гравці, які отримували мінімальну зарплату та зіткнулися з можливістю втрати значної фінансової винагороди, були особливо розчаровані. Навіть багатші команди, такі як Санз, вірять у чесну гру та висловили занепокоєння з приводу виклику.

Ліга прагне створити ажіотаж за допомогою міжсезонного турніру, але суперечлива кінцівка пригнічує дух змагання. Тепер "Санзам" доведеться перегрупуватися і зустрітися з "Сакраменто Кінгз" у п'ятничному поєдинку, тоді як питання щодо рішення суддів продовжують циркулювати.