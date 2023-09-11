Інвазивний вид мурах, знайдений в Італії, може поширитися на Велику Британію через глобальне опалення, попереджає дослідження

Згідно з дослідженням, інвазивний немісцевий вид мурах, відомий як червона вогняна мураха (Solenopsis invicta), заселився в Італії та становить загрозу для Європи та потенційно Великобританії через глобальне нагрівання. Ці мурахи вважаються одними з найбільш руйнівних інвазивних видів, оскільки вони мають потужне жало і можуть завдати шкоди врожаю та заражати електричне обладнання. Відомо, що вони швидко утворюють «суперколонії» з кількома матками, які полюють на місцеві рослини, комах і травоїдних тварин, зрештою випереджаючи їх у боротьбі за їжу.

Червона вогняна мураха є п’ятим найбільш дорогим інвазивним видом у світі і може завдати шкоди на суму приблизно 6 мільярдів доларів (4.8 мільярда фунтів стерлінгів) щорічно. Дослідники ідентифікували 88 гнізд червоних вогняних мурах на 5 гектарах (12 акрах) поблизу Сіракуз, Сицилія, і визначили, що інвазивні колонії могли походити з Китаю чи США. Дослідження підкреслює необхідність скоординованих зусиль для виявлення цієї нової загрози та реагування на неї до того, як вона пошириться неконтрольовано.

Благодійна організація Buglife закликала уряд Великобританії заборонити імпорт ґрунту, оскільки інвазивні види мурах легко поширюються через імпортні рослини. ЄС уже заборонив експорт ґрунту з Великої Британії, але Сполучене Королівство не вжило взаємних заходів для припинення імпорту, зокрема через торгівлю садівництвом. Експерти стурбовані тим, що ці інвазивні види мурах проникають у Європу, оскільки, як тільки вони з’явилися, винищити їх стає складно.

Червона вогняна мураха раніше зустрічалася в імпортних продуктах в Іспанії, Фінляндії та Нідерландах, але це перше підтвердження її існування в дикій природі на європейському континенті. Хоча ЄС оновив свій список «видів, що викликають занепокоєння», включивши в нього червону вогняну мураху, британський уряд не оновлював свій список після Brexit. Зараз Австралія витрачає 400 мільйонів австралійських доларів (205 мільйонів фунтів стерлінгів) на знищення мурах, тоді як Нова Зеландія є єдиною країною, яка успішно їх знищила.

Дослідники визначили, що червона вогняна мураха потенційно може оселитися приблизно на 7% Європи. З глобальним нагріванням до половини міських територій в Європі, включаючи такі великі міста, як Лондон, Париж, Рим і Барселона, можуть стати придатними середовищами існування для цього виду. Мураха найбільше підходить для середземноморських прибережних міст, і їхні морські порти можуть сприяти її поширенню.

Дослідження рекомендує подальший моніторинг портів, оскільки літаючі мурахи-матки, які керуються вітром, могли прибути на Сицилію з порту Сіракузи. Громадськість також може зіграти вирішальну роль у виявленні червоних вогняних мурах, оскільки вони часто зустрічаються в міських районах і можуть бути ідентифіковані за їхніми болючими укусами та характерними горбами гнізд.

джерела:

– Сучасна біологія (дослідження)

– Buglife (благодійність)

– Лабораторія різноманітності та еволюції метеликів Інституту еволюційної біології