Контрольований розумом ScreenDress: поєднання моди та технологій із Raspberry Pi

Анук Віпрехт, відомий дизайнер, представила інноваційний проект під назвою 3D-друкований ScreenDress, який поєднує технології та моду за допомогою Raspberry Pi. Сукня має кілька екранів, які змінюються в режимі реального часу на основі мозкових хвиль, що дозволяє власнику безпосередньо впливати на сукню. Це творіння, відоме як ScreenDress, демонструє передові компоненти, орієнтовані на ШІ.

Той, хто носить сукню, використовує датчик ЕЕГ, відомий як електроенцефалограма. Сенсор потрібно навчити розпізнавати базові мозкові хвилі користувача проти стимульованих або сфокусованих. Коли мозкові хвилі користувача досягають певної інтенсивності, шість круглих РК-дисплеїв сукні реагують, показуючи очні яблука з розширенням зіниць.

Кожне очне яблуко підтримується Raspberry Pi Zero, який підключається до РК-екрану та відповідно оновлює його. 4-канальна гарнітура BCI, яка називається Unicorn Headband, служить датчиком ЕЕГ і була спеціально надрукована на 3D для цього проекту за допомогою принтера HP Jet Fusion 5420W. Усі надруковані на 3D-принтері компоненти були розроблені Віпрехтом за допомогою браузерної програми CAD під назвою Onshape.

Віппрехт підкреслює легкість навчання системі машинного навчання для кожного користувача, оскільки це займає лише дві хвилини. Проект ScreenDress був представлений на фестивалі ARS Electronica в Лінці, Австрія, і буде представлений на інших заходах у майбутньому.

Якщо ви шукали проект Raspberry Pi, щоб надихнути себе на сторону моди, то вам варто розглянути ScreenDress з розумним керуванням.

Джерела: Voxel Matters

Визначення:

Raspberry Pi: доступний і універсальний одноплатний комп’ютер, який зазвичай використовується в різних технологічних проектах.

Датчик ЕЕГ: датчик електроенцефалограми, який вимірює та записує електричну активність у мозку.

LCD: рідкокристалічний дисплей, плоский дисплей, який використовується для візуального виведення.

Гарнітура BCI: пристрій на голові, який використовує технологію інтерфейсу «мозок-комп’ютер» для керування зовнішніми пристроями чи програмами.

Програма САПР: програмне забезпечення автоматизованого проектування, яке використовується для створення та модифікації цифрових дизайнів для 3D-друку.