Міні-ПК AOOSTAR WTR R1 N100: потужне компактне рішення для оптимізованих обчислень

Міні-ПК AOOSTAR WTR R1 N100 — це компактний потужний комп’ютер, створений для покращення роботи з комп’ютером без зайвих надмірностей. Цей міні-ПК, який тепер доступний для попереднього замовлення на Geekwills за 219 доларів США, пропонує надійну продуктивність і різноманітні варіанти зберігання, що робить його практичним вибором для користувачів, які шукають оптимізоване обчислювальне рішення.

Оснащений процесором Intel N100, цей наступник 12-го покоління лінійки Pentium/Celeron забезпечує надійну продуктивність із тактовою частотою до 3.40 ГГц. Завдяки графічному процесору Intel UHD він забезпечує плавне зображення та захоплюючий перегляд.

Що стосується пам'яті, міні-ПК підтримує DD R4-3200 (один), що гарантує безперебійну багатозадачність. Крім того, він пропонує різноманітні варіанти зберігання за допомогою слотів M.2 2280-NVMe x1 і 3.5 SATA x 2, що забезпечує достатньо місця для ваших файлів і програм.

З міні-ПК AOOSTAR WTR R1 N100 підключення – це просто. Він підтримує Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2, забезпечуючи високошвидкісне підключення до Інтернету та безперебійне підключення до сумісних пристроїв. Ця універсальність робить його чудовим вибором для різних установок.

Що вирізняє цей міні-ПК, так це його компактний дизайн, розміри якого становлять лише 16.2 см x 16.2 см x 19.8 см і важить лише 1 кг. Його портативність робить його придатним як для офісного, так і для домашнього використання, дозволяючи створити потужну робочу станцію в обмеженому просторі.

Міні-ПК пропонує ряд варіантів вводу/виводу, включаючи порти HDMI, DP і Type-C, що забезпечує сумісність із широким спектром дисплеїв і периферійних пристроїв. Незалежно від того, підключаєте ви до монітора, телевізора чи інших пристроїв, міні-ПК AOOSTAR WTR R1 N100 допоможе вам.

Міні-ПК AOOSTAR WTR R1 N100 поєднує в собі надійну продуктивність, універсальне зберігання та розширені можливості підключення в компактному та легкому корпусі. Його продуманий дизайн і набір функцій роблять його практичним вибором для користувачів, які шукають спрощене обчислювальне рішення без зайвих прикрас.

FAQ

1. Яка ціна міні-ПК AOOSTAR WTR R1 N100?

Міні-ПК AOOSTAR WTR R1 N100 доступний для попереднього замовлення на Geekwills за 219 доларів США.

2. Коли почнеться відправка та доставка?

Доставка міні-ПК AOOSTAR WTR R1 N100 почнеться в кінці листопада.

3. Які варіанти зберігання даних пропонує міні-ПК?

Міні-ПК підтримує слоти M.2 2280-NVMe x1 і 3.5 SATA x 2, забезпечуючи різноманітні варіанти зберігання.

4. Чи підтримує міні-ПК бездротове підключення?

Так, міні-ПК AOOSTAR WTR R1 N100 підтримує WiFi 6 і Bluetooth 5.2, забезпечуючи високошвидкісне підключення до Інтернету та безперебійне підключення до сумісних пристроїв.

5. Які доступні параметри введення/виведення?

Міні-ПК має порти HDMI, DP і Type-C, що забезпечує сумісність із широким спектром дисплеїв і периферійних пристроїв.