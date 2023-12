Pokémon Scarlet and Violet: The Indigo Disk Expands the World

By

Другий DLC для Pokémon Scarlet and Violet під назвою The Indigo Disk пропонує гравцям розширений досвід із новими функціями, покемонами та завершенням сюжетних ниток. У той час як у базовій грі було багато недоліків, The Indigo Disk вдалося влити нове життя в середовище відкритого світу, тому гравцям варто докласти зусиль, щоб взаємодіяти з вмістом.

DLC представляє Академію Блуберрі, заклад мрії тренера покемонів, який базується в регіоні Унова. Завдяки чотирьом різним біомам Blueberry Academy дозволяє гравцям ловити та вивчати покемонів у середовищах існування, які повторюють їхні природні домівки. Академія стає центральним центром для формування команд, налаштування персонажів і битв у подвійних битвах, які вимагають стратегічного мислення.

Крім основної історії, Академія Блуберрі пропонує безліч захоплюючих заходів, таких як запрошення тренерів із регіону Палдеа, параметри налаштування персонажа та пошук легендарного покемона за унікальним сценарієм фіналу. Однак доступ до цих функцій і побічних історій може бути дещо громіздким через помилковий характер навігаційної системи гри.

Одним із недоліків The Indigo Disk є реалізація Blackberry Quests, які часто здаються нудними завданнями з мінімальними винагородами. Виконання цих квестів стає обов’язковою умовою для прогресу, тому грайнд більше нагадує непотрібну підкладку, ніж задоволення від ігрового процесу.

Незважаючи на ці недоліки, «Диску Індиго» вдається виправити себе за допомогою прихованих функцій і задовільного фіналу, який розв’язує вільні кінці в таємницях регіону Палдеа. Хоча шанувальники, можливо, сподівалися на глибше дослідження історії гри, DLC надає деяке завершення та демонструє, що робить регіон Палдеа унікальним.

Зрештою, Pokémon Scarlet and Violet: The Indigo Disk розширює світ базової гри та пропонує гравцям новий вміст. Незважаючи на те, що DLC все ще може страждати від технічних проблем і важкої гри, DLC привносить свіжі елементи в таблицю та забезпечує достатню цінність для розваг, щоб зацікавити гравців.