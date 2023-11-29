Нова функція Plex викликає обурення та занепокоєння щодо конфіденційності

Plex, популярний потоковий сервіс, нещодавно зазнав критики через нову функцію, яка розлютила деяких користувачів. Функція під назвою Discover Together дозволяє користувачам ділитися з друзями своїми переглядами. Однак те, що викликало обурення, полягає в тому, що ця функція ввімкнена за замовчуванням і щотижня надсилає друзям електронні листи, у яких повідомляється, що користувач дивився на своєму сервері.

Суперечка навколо цієї нової функції зосереджена навколо проблем конфіденційності. Багато користувачів вважали, що Plex, будучи самостійною платформою, буде більш поважати конфіденційність порівняно з іншими потоковими службами, такими як Netflix. Отже, це налаштування за замовчуванням відчулося як порушення довіри та конфіденційності для деяких користувачів.

Не дивно, що дискусія навколо цього питання загострилася до дебатів про порнографію та про те, чи повинен Plex розкривати цю інформацію. Деякі користувачі відзначили, що є більш незручні речі для перегляду, ніж контент для дорослих, наприклад певні типи телешоу.

Хоча Plex не відповів на запитання The Register, вони звернулися до суперечки на своєму форумі підтримки та в Twitter. Розробник програмного забезпечення стверджував, що ця функція доступна за бажанням і що користувачі мають її явно ввімкнути. Однак це пояснення не задовольнило занепокоєння користувачів, які стверджували, що ввімкнення функції за замовчуванням робить її більше схожою на відмову, ніж на функцію згоди.

Плутанина навколо налаштувань функції змусила деяких користувачів одурити. Деякі навіть повідомили, що отримували електронні листи з розкриттям чужих звичок перегляду, не усвідомлюючи, що ця інформація поширюється. Здається, інтерфейс користувача Plex може бути більш чітким щодо цієї функції та її налаштувань за замовчуванням, щоб уникнути таких непорозумінь.

Загалом цей інцидент служить нагадуванням про важливість конфіденційності в цифрових послугах. У ньому наголошується на необхідності для компаній надавати пріоритет згоді користувачів і чітко повідомляти, як дані користувачів збираються та передаються. Слід серйозно ставитися до питань конфіденційності, щоб зберегти задоволеність клієнтів і довіру до платформи.

Часті питання (FAQ)

Чи ввімкнено функцію Discover Together у Plex за умовчанням?

Так, функція Discover Together увімкнена за замовчуванням, що означає, що користувачі переглядають дані про їхні друзі, якщо вони не вимкнуть цю функцію.

Чи можуть користувачі вимкнути функцію Discover Together?

Так, користувачі можуть вимкнути функцію Discover Together, налаштувавши свої налаштування в додатку Plex. Користувачі мають можливість вимкнути обмін інформацією про свої звички перегляду з друзями.

Чи Plex відреагував на обурення користувачів і проблеми з конфіденційністю?

Plex не відповів прямо на обурення користувачів і занепокоєння щодо конфіденційності щодо функції Discover Together. Однак компанія визнала суперечку на своєму форумі підтримки та в Twitter, заявивши, що ця функція є авторизованою та вимагає від користувачів активного її ввімкнення.

Як користувачі можуть змінити свої параметри електронної пошти в Plex?

Щоб змінити свої налаштування електронної пошти, включаючи щотижневий огляд звичок перегляду, користувачі можуть перейти за таким посиланням: [посилання] (джерело: форум підтримки Plex).