Sony реєструє товарні знаки для PlayStation 6 до PlayStation 10: перспектива бренду PlayStation

Нещодавно компанія Sony подала заявку на реєстрацію торгових марок від PlayStation 6 до PlayStation 10, демонструючи свою прихильність до забезпечення майбутнього бренду PlayStation. Цей проактивний крок гарантує, що компанія має права на іменування своїх майбутніх консолей, і запобігає їх використанню будь-ким іншим.

Хоча це може здатися передчасним для планування консолей, які будуть випущені через роки, підхід Sony до торгових марок назв консолей є послідовною практикою. Торгові марки для PlayStation 2, PlayStation 3 і PlayStation 4 були зареєстровані до випуску відповідних консолей.

Ця превентивна стратегія є способом для Sony зберегти свою конкурентну перевагу на ринку. Заздалегідь забезпечивши права на іменування, компанія може захистити себе від потенційної вразливості, яка може виникнути через втрату доступу до популярних ігор. Насправді Sony згадала у своєму документі, що Microsoft запропонувала зробити ігри Activision ексклюзивно доступними на PlayStation до 2027 року.

Хоча невідомо, як виглядатиме майбутнє консольних ігор, крок Sony демонструє її прагнення забезпечити довголіття бренду PlayStation. Заздалегідь плануючи та створюючи назви торгових марок для консолей, які можуть не вийти через кілька років, Sony зміцнює своє становище в ігровій індустрії.

Важливо зауважити, що ці заявки на торгові марки не гарантують існування або випуску консолей PlayStation 6 до PlayStation 10. Швидкий розвиток технологій та ігор може суттєво вплинути на часові рамки та розробку цих майбутніх консолей.

Підсумовуючи, рішення Sony про торгову марку від PlayStation 6 до PlayStation 10 свідчить про рішучість компанії захистити свій бренд і залишатися попереду на конкурентному ринку ігор. Хоча специфіка цих консолей залишається невизначеною, цей крок демонструє прагнення Sony передбачати майбутні досягнення в іграх для консолей і готуватися до них.

джерела:

– Гемацу