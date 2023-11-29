Оновіть свій бізнес за допомогою програмного забезпечення для редагування фотографій на основі штучного інтелекту

Для успішного ведення бізнесу потрібні ефективні маркетингові стратегії та захоплюючі візуальні ефекти. У цифровому світі, наповненому мільйонами фотографій щодня, використання загальних стокових зображень не виділить ваш бренд. Поліпшення візуальних ефектів може кардинально змінити правила залучення нових потенційних клієнтів. На щастя, відзначений нагородами фоторедактор Luminar Neo AI наразі пропонує неперевершену пропозицію.

Протягом обмеженого часу до 3 грудня ви можете отримати довічну ліцензію на Luminar Neo Bundle лише за 149.97 доларів США або Luminar Neo Lite Bundle лише за 39.97 доларів США. Це потужне програмне забезпечення, кероване штучним інтелектом (AI), надає підприємцям універсальне рішення для редагування фотографій, заощаджуючи час і гроші.

На відміну від складного програмного забезпечення для редагування, Luminar Neo має інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс, що робить його доступним для користувачів будь-якого рівня кваліфікації. Навіть початківці можуть швидко освоїти техніку творчого редагування фотографій, скориставшись доданим курсом.

Завдяки технології штучного інтелекту ви можете легко трансформувати свої зображення лише кількома клацаннями. Замініть тьмяний фон яскравим пейзажем, видаліть небажані об’єкти чи людей зі своїх фотографій і досягніть ідеальної композиції без зусиль. Підготуйте фотографії святкової кампанії, використовуючи шість додаткових доповнень, що входять до комплекту Luminar Neo, наприклад накладки «Морозна зима» та «Зимовий час», щоб додати додатковий відтінок магії.

Якщо ви не шукаєте розширених функцій, версія Luminar Neo Lite ідеально підходить для випробування води. Він надає вам довічний доступ до основних інструментів і функцій, необхідних для швидкого й легкого видалення небажаних об’єктів і застосування творчих покращень до ваших зображень. Не забувайте, що він також містить додаткові компоненти, які покращують ваш досвід редагування.

Luminar Neo отримав широке визнання, отримавши нагороду Red Dot за дизайн інтерфейсу в 2022 році та отримав вражаючий рейтинг 4.6/5 зірок в App Store.

Ця ексклюзивна пропозиція доступна лише до 3 грудня о 11:59 за тихоокеанським часом. Купони не потрібні, щоб скористатися знижками, але пам’ятайте, що вони можуть змінюватися. Розвивайте свій бізнес за допомогою потужності штучного інтелекту та створюйте візуально приголомшливий вміст за допомогою Luminar Neo.

Часті питання (FAQ)

1. Чи можна використовувати Luminar Neo новачкам?

Так, Luminar Neo має інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс, що робить його доступним для користувачів будь-якого рівня кваліфікації. Початківці можуть швидко вивчити та освоїти його творчі техніки редагування фотографій.

2. Чи є додаткові доповнення?

Так, комплект Luminar Neo включає шість додаткових доповнень, у тому числі накладки «Морозна зима» та «Зимовий час», які ідеально підходять для покращення фотографій вашої святкової кампанії.

3. Яка різниця між Luminar Neo Bundle і Luminar Neo Lite Bundle?

Luminar Neo Bundle пропонує повний набір функцій та інструментів для розширеного редагування фотографій, тоді як Luminar Neo Lite Bundle надає доступ до основних інструментів і функцій для користувачів, які хочуть вивчити можливості програмного забезпечення.

4. Як довго пропозиція доступна?

Ексклюзивна ціна на обидва комплекти діє до 3 грудня о 11:59 за тихоокеанським часом. Після цього часу ціни можуть змінитися.