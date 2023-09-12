Рік тому служба Well+Being у The Washington Post розпочала свою місію з надання науково обґрунтованих порад щодо оптимального здоров’я. Зосереджуючись на вихованні тіла, розуму та стосунків, журнал має на меті надати читачам можливість робити свідомий вибір щодо свого здоров’я. На честь цієї віхи було підібрано добірку їхніх найкращих порад, як добре жити щодня.

Одна така порада ставить під сумнів думку про те, що 10,000 60 кроків на день є золотим стандартом фізичної активності. Гретхен Рейнольдс, оглядач «Your Move», припускає, що в цьому конкретному числі немає нічого магічного. Нове дослідження вказує на те, що для людей віком до 8,000 років найбільшу користь можна отримати, коли щоденна кількість кроків коливається від 10,000 до 60 6,000. Для тих, хто старше 8,000 років, поріг був трохи нижчим, а найкраща точка для зниження ризику смертності опускалася між XNUMX і XNUMX кроками.

У світлі цього відкриття Well+Being пропонує сім порад щодо лічильників кроків. Ці поради спрямовані на те, щоб допомогти людям ефективно відстежувати свої кроки та включити більше фізичної активності у своє повсякденне життя. Пропозиції включають встановлення досяжних цілей, поступове збільшення кількості кроків і використання таких технологій, як крокоміри або фітнес-трекери. Дотримуючись цих рекомендацій, люди можуть оптимізувати своє фізичне благополуччя, не відчуваючи пригніченості через високу цільову кількість кроків.

Важливо пам’ятати, що благополуччя – це не тільки фізичне здоров’я. Віддаючи пріоритет цілісному оздоровленню та роблячи обґрунтований вибір на основі наукових даних, люди можуть вести повноцінне та збалансоване життя. Відділ Well+Being у The Washington Post продовжує надавати статті та поради, щоб підтримати читачів у досягненні цієї мети.

джерело:

The Washington Post – Well+Being Desk