OnePlus 12R: Глобальний запуск з покращеними дизайнерськими функціями

OnePlus, знаменита компанія мобільних телефонів зі штаб-квартирою в місті Шеньчжень, провінція Гуандун, Китай, представила дизайн свого майбутнього пристрою – OnePlus 12R. Запуск цього смартфона, що позначає глобальне розширення серії R за межами індійських та китайських ринків, заплановано на 23 січня 2024 року.

Смартфон буде доступний у двох вражаючих кольорових варіантах: “Cool Blue” та “Iron Gray”. Версія “Cool Blue” має глянцеве покриття, тоді як версія “Iron Gray” має матовий відтінок. Обидва варіанти мають матовий металевий каркас, який не тільки покращує фіксацію, але й збільшує міцність телефону. Крім того, компанія OnePlus перемістила Alert Slider (кнопку включення) на ліву сторону пристрою, що сприяє зручності використання для користувачів.

Передова інтеграція “інтегрованої антенної системи” в OnePlus 12R обіцяє покращений ігровий досвід в режимі онлайн. Переміщення Alert Slider сприяло впровадженню цього технологічного рішення, забезпечуючи плавнішу та швидшу гру.

Протягом останніх років OnePlus постійно розширювала лінійку смартфонів серії R. Вона почалася з OnePlus 9R в 2021 році, за якими наступили OnePlus 10R у 2022 році та OnePlus 11R у 2023 році. Однак, OnePlus 12R буде першим R-серійним пристроєм, що офіційно доступний в Північній Америці та Європі.

Довгоочікуваний OnePlus 12R буде запущений разом із OnePlus 12 на події “OnePlus Smooth Beyond Belief” 23 січня 2024 року о 9:00 за східним часом.

За допомогою своїх видатних покращень дизайну та збільшеної доступності, OnePlus 12R готовий підкорити глобальний ринок смартфонів, задовольняючи вимоги як геймерів, так і фанатів смартфонів.

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