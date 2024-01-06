OnePlus Відкритий Складний Смартфон Тепер Доступний зі Знижкою

OnePlus Відкритий складний смартфон із своїми вражаючими характеристиками та функціями тепер доступний за зниженою ціною на Amazon. Ціна пристрою знижена на 200 доларів, що робить його більш доступним для тих, хто зацікавлений у флагманському складному телефоні.

OnePlus здобув популярність на ринку смартфонів завдяки своїм високоякісним пристроям, і OnePlus Відкритий не є винятком. З 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ внутрішньої пам’яті, цей телефон має потужні можливості. Будучи розблокованим пристроєм, користувачі мають свободу обирати свого прeфeрованого оператора. Крім того, OnePlus Open оснащений вражаючою камерою Hasselblad та подвійними дисплеями з частотою оновлення 120 Гц – 6,3-дюймовим зовнішнім дисплеєм та 7,8-дюймовим складним внутрішнім екраном. Ці розширені дисплеї роблять його одним з найкращих варіантів для складного смартфона.

У нашому огляді ми відзначаємо OnePlus Відкритий за його потужний чіп Snapdragon 8 Gen 2, тривалу роботу від акумулятора та програмне забезпечення Open Canvas, яке дозволяє ефективне мультитаскінг з використанням інтерфейсу на основі плиток. Його стрункий дизайн і порівняно невелика вага відрізняють його від інших флагманських пристроїв. Складний шарнір також добре сконструйований, що забезпечує безшовний досвід складання.

Хоча OnePlus Відкритий має привабливу ціну, він трохи відстає в порівнянні з іншими складними телефонами, випущеними у 2023 році. Він не має можливості бездротового заряджання, яка стала стандартною функцією у сучасних смартфонах. Рейтинг водостійкості IPX4 також нижчий, ніж IP68, який пропонує конкурентам, таким як Google Pixel Fold та Samsung Galaxy Z Fold 5. Тим не менш, враховуючи його загальну продуктивність, OnePlus Відкритий залишається відмінним вибором для тих, хто має обмежений бюджет.

Часто задавані питання:

П: Які характеристики має OnePlus Відкритий складний смартфон?

В: OnePlus Відкритий оснащений 16 ГБ оперативної пам’яті, 512 ГБ внутрішньої пам’яті, камерою Hasselblad та подвійними дисплеями з частотою оновлення 120 Гц.

П: Чи сумісний OnePlus Відкритий з усіма операторами?

В: Так, OnePlus Відкритий є розблокованим пристроєм і може використовуватися з будь-яким оператором.

П: Чи підтримує OnePlus Відкритий бездротове заряджання?

В: Ні, OnePlus Відкритий не підтримує бездротове заряджання.

П: Який рейтинг водостійкості має OnePlus Відкритий?

В: OnePlus Відкритий має рейтинг водостійкості IPX4.

П: Яка знижка на OnePlus Відкритий?

В: OnePlus Відкритий наразі доступний зі знижкою у розмірі 200 доларів, його ціна знижена з 1 700 доларів до 1 500 доларів.