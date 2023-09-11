Останні відомості про AWS re:Invent 2023, потокові платформи та IPO Arm

У світі технологічних подій швидко наближається AWS re:Invent 2023, і галузевий аналітик theCUBE Джон Фур’єр прогнозує, що нас чекають цікаві події. Furrier очікує, що AWS зосередить увагу на високопродуктивних обчисленнях, підтримці GPU та більш чіткій історії даних. Однак він також цікавиться майбутнім екосистеми, що оточує AWS, і чи зможе вона досягти нових висот. Раніше Furrier критично ставився до монетизації екосистеми Amazon на цих подіях.

Що стосується потокових платформ, Furrier вважає, що ключ до успіху полягає в інтеграції та усуненні перемикання контексту. Він припускає, що перевагу матиме платформа, яка найкраще інтегруватиметься з білінговими системами та забезпечуватиме бездоганну взаємодію з користувачем. Furrier також обговорює нещодавнє інтерв’ю, яке він мав з CISO з Prime Video, і підкреслює його важливість у AWS Startup Showcase.

Потім обговорення переходить до планів Arm щодо IPO. Arm Holdings PLC, розробник чіпів у Великобританії, має на меті залучити майже 4.87 мільярда доларів США під час свого майбутнього публічного розміщення на Нью-Йоркській фондовій біржі. Аналітик Альбі Аманкона з міжнародної дослідницької фірми Third Bridge висловив занепокоєння щодо здатності Arm використовувати поточну тенденцію щодо штучного інтелекту, оскільки більшу частину доходів Arm отримує від мобільного зв’язку. Однак Фур’єр та його співаналітик Дейв Велланте категорично не погоджуються з такою точкою зору. Вони вважають, що архітектури Arm домінуватимуть у висновках ШІ на краю, оскільки це сфера, де Arm має помітну присутність.

Vellante також розглядає ризики, пов’язані з RISC-V, альтернативною архітектурою, і стверджує, що Arm має значну перевагу над своїми конкурентами. Хоча зростання Arm не може бути експоненціальним, Vellante хвалить її недорогу високопродуктивну платформу, яка, ймовірно, забезпечить їй домінування на ринку.

Загалом дискусії в подкасті CUBE торкаються майбутньої події AWS re:Invent, важливості інтеграції та досвіду користувачів у потокових платформах, а також потенціалу архітектури Arm у ландшафті ШІ.

джерела:

– Подкаст theCUBE