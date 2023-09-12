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Розкриття вуглецевого циклу в Японській траншеї: висновки експедиції IODP 386

ByМамфо Брешіа

Вересень 12, 2023
Розкриття вуглецевого циклу в Японській траншеї: висновки експедиції IODP 386

Нещодавня дослідницька експедиція, проведена Міжнародною програмою відкриття океану (IODP), пролила світло на цикл вуглецю в Японському жолобі, регіоні інтенсивної сейсмічної активності. Японський жолоб, розташований на Тихоокеанському вогняному кільці, відомий своїми зонами субдукції та частими землетрусами мегапульту.

Експедиція IODP 386 включала збір та аналіз 58 кернів осадових відкладень з морського дна вздовж осі траншеї. Ці керни були взяті з глибини до 37.82 метра, встановивши нові рекорди глибоководного відбору проб під час наукового океанського буріння. Одним із значних досягнень команда дослідила найглибшу ділянку води на глибині 8,023 метрів і відновила найглибший зразок підводного рівня з 8,060.74 метрів нижче рівня моря.

Аналіз цих кернів осаду виявив наявність лабільного розчиненого вуглецю, що зберігається в інтерстиціальній воді осаду. Це накопичення розчиненого вуглецю вказує на активну ремінералізацію органічного вуглецю в жолобах Гадал, яка значно більша, ніж в інших глибоководних середовищах відкритого океану. Сучасні радіовуглецеві методи також виявили старіння та накопичення розчиненого органічного та неорганічного вуглецю в глибоких підземних відкладеннях.

Ці висновки мають важливе значення для глибинного циклу вуглецю та зони субдукції. Розчинений вуглець, що зберігається в відкладеннях траншей, може мати значний вплив на загальний цикл вуглецю, оскільки він закопується глибше в траншеї та зону субдукції. Це відкриття кидає виклик попередньому розумінню середовища траншеї Гадал як «спокійного» глибоководного середовища.

Дослідження також виявило докази інтенсивного мікробного метаногенезу в траншеях Гадал, ймовірно, під впливом повторюваних сильних землетрусів уздовж зони субдукції. Землетруси відіграють певну роль у модулюванні вуглецевого циклу в траншеї та метаболізму глибинної біосфери в цих екстремальних середовищах.

Це новаторське дослідження дає цінну інформацію про динамічний цикл вуглецю в Японському жолобі та підкреслює необхідність подальших досліджень у цих унікальних та екстремальних середовищах. Отримані дані також демонструють можливості IODP проводити підповерхневі проби з високою роздільною здатністю та дослідження океанічних жолобів Хадал.

джерела:
– Nature Communications: «Кругообіг розчиненого вуглецю в глибоких підповерхневих відкладеннях за допомогою активних мікробів»
– IODP

By Мамфо Брешіа

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