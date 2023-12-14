Затримки та закриття шкіл через ожеледицю

Північна Кароліна та Вірджинія – 6 грудня 2023 року

Кілька шкільних округів у Північній Кароліні та Вірджинії оголосили про затримки та закриття на середу вранці через потенційно ожеледицю. Безпека персоналу та студентів є головним пріоритетом, що спонукає до цих необхідних запобіжних заходів.

Школи округу Грейсон у Вірджинії будуть закриті в середу, 6 грудня. Це рішення було прийнято з огляду на прогноз погоди та потенційну небезпеку, яка може виникнути через ожеледь. Важливо бути в курсі будь-яких подальших оголошень від шкільного округу.

Крім того, у середу, 6 грудня, школи округу Аллегані в Північній Кароліні працюватимуть із двогодинною затримкою. Ця затримка пов’язана з можливістю ожеледиці, і це дає достатньо часу для персоналу та учнів, щоб безпечно дістатися до шкіл. Рекомендується бути обережним під час подорожі та бути в курсі будь-яких змін, які можуть відбутися.

Національна метеорологічна служба оприлюднила попередження про зимову погоду для деяких районів Північної Кароліни та Вірджинії. Це повідомлення стосується округів Еш і Ватауга в Північній Кароліні, а також округу Грейсон у Вірджинії. Термін дії попередження закінчується о 4:00. в п'ятницю. Протягом цього часу жителі повинні бути готові до можливих впливів зимової погоди та вжити необхідних заходів.

Підсумовуючи, важливо, щоб учні, батьки та співробітники були в курсі останніх прогнозів погоди та оголошень від відповідних шкільних округів. Приділяючи пріоритет безпеці та будучи підготовленими, кожен зможе обережно та легко переміщатися в крижані погодні умови.