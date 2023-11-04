Посібник із оновлення вашої PlayStation 4 за допомогою SSD

Якщо ви власник PlayStation 4, ви могли помітити, що час завантаження ігор може бути досить повільним. Хороша новина полягає в тому, що ви можете оновити жорсткий диск вашої консолі до твердотільного накопичувача (SSD) і значно скоротити час завантаження. У цьому посібнику ми розповімо вам про кроки для оновлення диска вашої PS4 до SSD.

Перш ніж ми заглибимося в кроки, давайте розберемося в перевагах оновлення до SSD. Стандартний жорсткий диск, який постачається з PS4, працює повільно, що може призвести до надзвичайно тривалого часу завантаження. З іншого боку, SSD забезпечує вищу швидкість читання та запису, що скорочує час завантаження ігор. Хоча це не зробить час завантаження миттєвим, ви можете очікувати зменшення приблизно на 10-20 секунд або більше.

Тепер почнемо процес оновлення.

Крок 1: створіть резервну копію збережених ігор

По-перше, вам потрібно створити резервну копію всіх своїх даних перед заміною жорсткого диска. Для цього вам знадобиться USB-накопичувач. Перейдіть у «Параметри» > «Система» > «Резервне копіювання та відновлення» на своїй PS4 і виберіть опцію «Резервне копіювання PS4». Обов’язково зробіть резервну копію збережених даних, у тому числі збереження ігор, і за бажанням ви також можете створити резервну копію програм.

Крок 2. Замініть накопичувач

Після створення резервної копії даних настав час замінити жорсткий диск. Sony зробила цей процес відносно простим. Залежно від моделі вашої PS4 кроки можуть дещо відрізнятися. Вам знадобиться викрутка, щоб зняти корпус жорсткого диска та замінити його SSD. Обов’язково закріпіть привід гвинтами.

Крок 3. Перевстановіть програмне забезпечення PS4

Після встановлення нового SSD вам потрібно буде перевстановити програмне забезпечення PS4. Це передбачає форматування USB-накопичувача, завантаження системного програмного забезпечення зі сторінки підтримки Sony та ініціалізацію PS4 у безпечному режимі для встановлення програмного забезпечення з USB-накопичувача. Обов’язково дотримуйтеся детальних інструкцій, наданих Sony, для плавного процесу перевстановлення.

Крок 4: відновіть дані та перевстановіть ігри

Після встановлення програмного забезпечення ви можете увійти у свій обліковий запис PlayStation і відновити дані, які ви створили раніше. Якщо ви використовували USB-накопичувач, просто вставте його в консоль і дотримуйтесь інструкцій на екрані. Нарешті ви можете перевстановити свої ігри та насолоджуватися покращеним часом завантаження на оновленій PS4.

Питання та відповіді:

Питання: оновлення моєї PS4 до SSD анулює мою гарантію?

Відповідь: Ні, оновлення жорсткого диска не анулює гарантію, якщо ви виконуєте правильну процедуру.

З: Чи можу я використовувати M.2 SSD замість 2.5-дюймового SSD?

A: Ні, для PS4 потрібен 2.5-дюймовий SSD, тому M.2 SSD не буде сумісним.

Q: Скільки часу займає процес оновлення?

A: Весь процес, включаючи резервне копіювання даних, заміну диска та повторне встановлення програмного забезпечення, має тривати близько 15 хвилин.

З: Чи покращить оновлення до SSD продуктивність гри, окрім часу завантаження?

A: Хоча SSD насамперед покращує час завантаження, він також може призвести до більш плавного процесу гри та швидшого встановлення ігор і оновлень.

З: Чи можу я використовувати зовнішній SSD замість внутрішнього диска?

A: Так, ви можете використовувати зовнішній SSD через один із портів USB на PS4, але покращення швидкості може бути не таким значним, як при оновленні внутрішнього SSD.

Не забувайте ознайомитися з конкретними інструкціями для вашої моделі PS4 і вживати відповідних запобіжних заходів під час роботи з апаратними компонентами. Маючи трохи терпіння та відповідні інструменти, ви можете вдихнути нове життя у свою PlayStation 4 за допомогою SSD. Щасливої ​​гри!