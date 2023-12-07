Ніколас Кейдж висловлює свою любов до Сан-Франциско на врученні нагород SFFilm Festival

Актор Ніколас Кейдж привернув увагу на церемонії вручення нагород SFFilm Festival Awards, де він висловив свою прихильність до чарівного міста Сан-Франциско. Кейдж, який володів кількома нерухомостями в місті, згадав свої приємні спогади про «холодну, прекрасну, туманну погоду, вікторіанську королеву Анну та мотоцикли», які визначають унікальний шарм Сан-Франциско.

Відомий актор розповів, що деякі з його найдорожчих моментів провів у місті в ранні роки. Сан-Франциско займає особливе місце в його серці, оскільки він проводив якісний час зі своїми двоюрідними братами та родиною під час свого становлення. Далі Кейдж сказав: «Якщо б мене запросили назад, я хочу бути тут».

Любов Кейджа до Сан-Франциско виходить за межі простої ностальгії. Раніше він мандрував вулицями на своєму мотоциклі, милуючись мальовничою красою міста. І першим домом, який Кейдж придбав, був вікторіанський будинок королеви Анни на вулиці Франклін, де він неймовірно провів час.

Але зв'язок Кейджа з містом глибший. Він навчався в престижному Американському театрі консерваторії Сан-Франциско, відточуючи свої акторські навички та закладаючи основу для своєї видатної кар’єри в Голлівуді. Жвава театральна сцена міста стала для Кейджа ідеальною платформою для розвитку свого таланту та пристрасті до акторської майстерності.

На знак визнання його видатного внеску у світ кінематографа, музикант Том Вейтс вручив Кейджу нагороду за життєві досягнення під час події SFFILM. Ця заслужена честь ще більше зміцнює місце Кейджа серед великих акторів і підкреслює глибокий вплив, який він зробив протягом своєї кар'єри.

Обожнювання Ніколаса Кейджа Сан-Франциско видно з його слів і досвіду. Від його ранніх спогадів до його успішної акторської подорожі місто відігравало невід’ємну роль у формуванні особистості, якою він є сьогодні. Чарівність Сан-Франциско продовжує захоплювати не лише туристів, а й відомих людей, таких як Кейдж, які вважають місто улюбленим домом далеко від дому.