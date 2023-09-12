Nickelodeon All-Star Brawl 2 представляє Аанга з Аватара: Останній маг повітря

GameMill Entertainment оголосила, що Аанг з популярного серіалу Nickelodeon Avatar: The Last Airbender приєднається до списку Nickelodeon All-Star Brawl 2. Аанг прийде з абсолютно новим набором рухів, демонструючи його майстерність керувати повітрям.

Майбутній бойовик на арені має включати нових персонажів, а також покращених скандалістів, що повертаються. Додаток Аанга до гри ще більше захопить шанувальників серії «Аватар», оскільки вони зможуть грати за свого улюбленого героя, який керує повітрям. Розбивка персонажів показує, що Аанг матиме унікальний набір рухів, які відображатимуть його здібності з шоу.

Ember від Danny Phantom також нещодавно був оголошений офіційним трейлером гри. Це ще більше розширює список Nickelodeon All-Star Brawl 2 і дає шанувальникам ще одного улюбленого персонажа, якого варто з нетерпінням чекати.

Хоча дата випуску ще не оголошена, очікується, що Nickelodeon All-Star Brawl 2 вийде на Nintendo Switch та інших платформах пізніше цього року. Ця довгоочікувана гра об’єднує персонажів із різних шоу Nickelodeon, пропонуючи гравцям можливість брати участь у захоплюючих битвах зі своїми улюбленими анімаційними героями.

Стежте за новинами, щоб дізнатися більше про персонажів і новини про Nickelodeon All-Star Brawl 2. Шанувальники можуть дізнатися про попередні оголошення та розкриття персонажів, відвідавши репортажі про гру на Nintendo Life.

Що ви думаєте про приєднання Аанга до списку? Ви раді грати за нього в Nickelodeon All-Star Brawl 2? Поділіться своїми думками в коментарях нижче.

Визначення:

– Arena brawler: тип жанру відеоігор, де гравці беруть участь у боях на закритій арені.

– Moveset: конкретні здібності, рухи та атаки, які персонаж може виконувати у відеогрі.

джерела:

– Анонс GameMill Entertainment

– Висвітлення Nickelodeon All-Star Brawl 2 у Nintendo Life