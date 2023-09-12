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NFT Gaming Co. запускає першу гру «Space Striker AI»

ByМамфо Брешіа

Вересень 12, 2023
NFT Gaming Co. запускає першу гру «Space Striker AI»

Цифрова ігрова платформа NFT Gaming Co. оголосила про вихід на ринок із випуском своєї першої гри «Space Striker AI», доступної для пристроїв Android та iOS. Компанія прагне подолати розрив між традиційними іграми та Web 3, розробляючи казуальні ігри, які включають нові функції, такі як незамінні токени (NFT).

Генеральний директор The NFT Gaming Co., Вадим Мац, заявив, що їх мета — поєднати звичайні цифрові ігри з унікальними внутрішньоігровими елементами, включаючи скіни, персонажів і досвід, які можна створювати та карбувати як NFT. Інтегруючи технологію блокчейну в ігри, компанія прагне запропонувати користувачам новий рівень власності та цінності їхніх ігрових активів.

На додаток до «Space Striker AI», The NFT Gaming Co. планує випустити більше ігор і додатків, які приносять прибуток, найближчим часом. Зосередженість компанії на створенні інноваційних ігор, які використовують NFT, відрізняє її від традиційних розробників ігор.

«Space Striker AI» можна завантажити як з Google Play Store, так і з Apple App Store. Вихід NFT Gaming Co. на ринок уже викликав позитивну увагу: їхні акції, що торгуються на Nasdaq, зросли більш ніж на 8% напередодні ринку.

Оскільки ігрова індустрія продовжує розвиватися, інтеграція NFT і технології блокчейну надає гравцям нові можливості для взаємодії з іграми та володіння унікальними цифровими активами. Вихід NFT Gaming Co. на ринок знаменує собою значний крок до масового впровадження NFT в ігри.

Визначення:
– Невзаємозамінні токени (NFT): унікальні цифрові активи, які представляють право власності на певний елемент або частину вмісту в блокчейні.
Джерела: прес-реліз NFT Gaming Co., MT Newswires.

By Мамфо Брешіа

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