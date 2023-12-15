Спеціальні різдвяні програми NBC збирають мільйони глядачів

Спеціальні різдвяні програми NBC стали хітом серед глядачів, залучивши мільйони глядачів у середу ввечері. Щорічний спеціальний серіал «Різдво в Рокфеллер-центрі» охопив аудиторію в 7 мільйонів людей на NBC, Peacock і цифрових платформах протягом трьох днів відкладеного перегляду. Це стало найкращим показником кількості переглядів різдвяної ялинки Рокфеллера з 2020 року, збільшившись на 7% порівняно з минулим роком.

Спеціальна програма, яку вела Келлі Кларксон, показала виступи зіркового складу, включаючи Хлою Бейлі, Адама Блекстоуна, Шер, Девіда Фостера, Ліз Гілліс, Дарлін Лав, Сет Макфарлейн, Баррі Манілоу, Кетрін МакФі, Кеке Палмер, Карлі Пірс та Мануель Турісо. Глядачі налаштувалися, щоб насолодитися святковою атмосферою та захопливими виступами.

Після «Різдва в Рокфеллер-центрі» канал NBC показав першу в історії «Різдво в Грейсленді», пряму святкову спеціальну програму, записану з дому Елвіса Преслі. Виконавчим продюсером виступила Райлі Кео, онука Елвіса Преслі, спеціальний серіал привабив 5.2 мільйона глядачів протягом трьох днів перегляду на всіх платформах. Протягом 10:XNUMX це була програма, яку переглядали найбільше, і вона отримала найвищий рейтинг у ключовій демонстрації.

У «Різдво в Грейсленді» зіграли Аланіс Моріссетт, Джон Ледженд, Кейсі Масгрейвс, Кейн Браун, Лейні Вілсон, Лана Дель Рей, Пост Мелоун, а також «Війна і договір». Зіркова потужність і унікальне розташування додали особливої ​​привабливості, що робить його обов’язковим до перегляду для шанувальників святкової музики.

Загалом, різдвяні програми NBC принесли радість і розвагу мільйонам глядачів, передавши святковий дух і продемонструвавши талановитих виконавців. Успіх цих спеціальних програм демонструє незмінну привабливість різдвяних програм і силу об’єднувати людей за допомогою музики та святкування.