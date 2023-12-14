Лос-Анджелес Лейкерс зацікавлені в повторному придбанні Алекса Карузо, Мілуокі Бакс на радарі?

Згідно з останніми повідомленнями, Лос-Анджелес Лейкерс розглядають можливість повернення колишнього гравця Алекса Карузо до свого складу. Карузо, який зараз грає за «Чикаго Буллз», привертає увагу своїми винятковими навичками захисту та триочковими кидками.

У зв’язку з тим, що цього сезону «Лейкерс» мають проблеми з триочковими кидками, Грег Шварц з Bleacher Report припускає, що Карузо міг би стати ідеальним рішенням для їхньої боротьби в атаку. 29-річний захисник з’єднує вражаючі 47.7% своїх триочкових спроб, що ставить його на четверте місце в лізі. Тим часом «Лейкерс» посідають останнє місце за кількістю трійок за гру та загальною ефективністю.

Ні для кого не секрет, що Карузо є улюбленцем уболівальників у Лос-Анджелесі, і його повернення буде радіти як команді, так і фанатам. Однак «Лейкерс» повинні були б укласти торгову угоду з «Биками», щоб забезпечити його послуги. Шварц пропонує обмін, згідно з яким «Лейкерс» придбають Карузо та форварда Торрі Крейга, а «Бики» отримають розігруючого Гейба Вінсента, атакуючого захисника Джалена Худа-Шіфіно та вибір другого раунду 2024 року.

З іншого боку, "Мілуокі Бакс" також виявили інтерес до Карузо. Чинний чемпіон НБА, який нещодавно втратив Джру Холідей, шукає покращення в обороні. Захисні здібності Карузо були б цінним доповненням до їхньої тилової зони. Однак «Бакс» може зіткнутися з труднощами, щоб переконати «Биків» розлучитися з Карузо, оскільки натомість їм доведеться запропонувати переконливі активи.

Поки тривають дискусії, і «Лейкерс», і «Бакс» вивчають можливість придбання Карузо, кожен зі своїми потребами. Поки «Лейкерс» сподіваються покращити свій триочковий кидок, «Бакс» шукають посилення оборони. Чи опиниться Карузо врешті-решт у Лос-Анджелесі чи Мілуокі, ще невідомо, але його вплив на обидві команди може бути значним.