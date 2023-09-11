Експерт ділиться природними методами усунення запорів

Запор — поширена проблема травлення, яка вражає багатьох людей. Ми часто звертаємося до безрецептурних ліків для полегшення, але існують природні методи, які можуть допомогти негайно полегшити запор. Доктор Джанін Боурінг, відомий експерт зі здоров’я кишечника з Канади, поділилася своїми найкращими порадами в TikTok, набравши мільйони переглядів. Хоча деякі люди можуть бути налаштовані скептично, ці методи підтверджені науковими доказами.

Отже, які ж це природні методи для полегшення запору? Bowring радить наступне:

1. Залишайтеся гідратованим: вживання достатньої кількості води має важливе значення для правильного травлення та дефекації. Зневоднення може призвести до твердого стільця та утрудненого його проходження. Прагніть випивати принаймні 8 склянок води на день.

2. Збільште споживання клітковини: дієта, багата клітковиною, може сприяти регулярному випорожненню. Включіть у свою їжу фрукти, овочі, цільні зерна та бобові. Крім того, ви можете приймати харчові волокна, якщо це необхідно.

3. Регулярно виконуйте вправи: фізична активність стимулює м’язи кишечника, сприяючи випорожненню. Займайтеся регулярними фізичними вправами, такими як ходьба або біг підтюпцем, щоб запобігти та полегшити запор.

4. Спробуйте природні засоби: Bowring пропонує використовувати природні засоби, такі як трав’яні чаї, такі як м’ята перцева або імбир, щоб заспокоїти травну систему та сприяти регулярності випорожнення. Пробіотики також можуть бути корисними для підтримки здорового кишечника.

Хоча ці поради можуть допомогти миттєво позбутися від запору, важливо усунути основні причини запору для довготривалого полегшення. Якщо у вас хронічний запор або інші проблеми з травленням, радимо проконсультуватися з медичним працівником для належної оцінки та індивідуального плану лікування.

Таким чином, полегшення запору може бути досягнуто природними методами, такими як підтримка гідратації, збільшення споживання клітковини, регулярні фізичні вправи та випробування природних засобів. Ці рекомендації від доктора Джанін Боурінг, шановного експерта з питань здоров’я кишечника, забезпечують цілісний підхід до зміцнення здоров’я травлення та полегшення запорів.

Визначення:

– Здоров’я кишечника: відноситься до балансу та оптимального функціонування шлунково-кишкової системи, включаючи шлунок, кишечник і мікробіом.

– Запор: стан, що характеризується рідкісним або утрудненим випорожненням, що часто призводить до твердого та сухого стільця.

джерела:

– «Експерт ділиться природними методами полегшення запору». Daily Mail.

– Доктор Джанін Боурінг, ND, канал Youtube.