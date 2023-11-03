Космічний корабель НАСА «Люсі» під час своєї місії дослідження троянських астероїдів, пов’язаних з Юпітером, нещодавно здійснив свій перший близький обліт астероїда. Команду місії чекав сюрприз, коли на Землю надійшли перші зображення з прольоту – вони виявили ще один крихітний астероїд, що обертається навколо більшого. Ця несподівана знахідка змінила кількість астероїдів, повз які пролетить Люсі, з 10 до 11, як пояснює головний дослідник місії Гел Левісон.

Астероїд, повз який пролетіла Люсі, називається Дінкінеш, що на амхарській мові означає «чудовий». Камери космічного корабля зробили детальні зображення подвійної системи астероїдів, на яких менший астероїд обертається навколо більшого. Це відкриття робить Дінкінеша унікальним і захоплюючим об’єктом дослідження.

Варто зазначити, що NASA вже стикалося з подвійними астероїдними системами. Деякі можуть згадати систему Didymos і Dimorphos, на яку місія NASA DART навмисно вплинула в 2022 році, щоб перевірити стратегії захисту Землі. Система Дінкінеш має певну схожість з Didymos і Dimorphos, але є також інтригуючі відмінності, які вчені прагнуть досліджувати далі.

Зображення, зроблені камерою Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI) Люсі під час прольоту, показують, що Дінкінеш має ширину приблизно півмилі, а менший астероїд має розміри приблизно 15 милі. Ці детальні зображення також послужили випробуванням під час польоту системи відстеження терміналів космічного корабля, яка показала чудові результати, незважаючи на несподівані проблеми, пов’язані з метою.

Місія Lucy продовжить свою подорож, наступний проліт заплановано на 2025 рік, коли космічний корабель наблизиться до астероїда Дональдйохансон. Дані, зібрані під час цього прольоту, будуть безцінні для розширення нашого розуміння астероїдів та їх складних характеристик.

Питання та відповіді:

З: Що знайшов космічний корабель НАСА «Люсі» під час свого першого прольоту повз астероїд?

A: Космічний корабель NASA Lucy виявив подвійну астероїдну систему під час свого першого прольоту повз астероїд під назвою Дінкінеш.

З: Яке значення пошуку подвійної системи астероїдів?

Відповідь: Відкриття подвійної системи астероїдів надає унікальні можливості для наукових досліджень і може пролити світло на формування та еволюцію астероїдів.

З: Наскільки великі астероїди в системі Дінкінеша?

В: Більший астероїд, Дінкінеш, за оцінками, має ширину близько півмилі, тоді як менший астероїд має розміри приблизно 15 милі.

З: Чи існують інші подвійні астероїдні системи, з якими НАСА стикалося раніше?

Відповідь: Так, NASA раніше стикалося з подвійними астероїдними системами, такими як Didymos і Dimorphos.

З: Якою буде наступна ціль для космічного корабля NASA Lucy?

Відповідь: Наступною метою для космічного корабля «Люсі» є астероїд Дональдйохансон, до якого він наблизиться у 2025 році.