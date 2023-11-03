Нове відкриття: космічний корабель Lucy виявив подвійну астероїдну систему

Космічний корабель НАСА «Люсі», який виконує місію дослідження троянських астероїдів, пов’язаних з Юпітером, зробив захоплююче відкриття під час свого першого прольоту повз астероїд. Коли космічний корабель пролітав повз астероїд під назвою Дінкінеш, він зробив зображення, які показали, що ще один невеликий астероїд обертається навколо більшого, що робить його подвійною астероїдною системою.

Ім’я Дінкінеш, що означає «чудовий» амхарською мовою, виявилося доречним, оскільки команда, яка стояла за місією Люсі, висловила своє хвилювання. Ця несподівана знахідка збільшила кількість подорожей Люсі із запланованих семи астероїдів до одинадцяти, включаючи два троянські супутники та нещодавно відкритий супутник.

Ця подвійна система астероїдів має певну схожість із системами Дідімос і Діморфос, які відвідували різні космічні кораблі НАСА. Насправді місія NASA DART навмисно врізалася в Dimorphos у вересні 2022 року, щоб перевірити план захисту Землі. Проте, за словами вченого проекту Люсі Кейта Нолла, є «цікаві відмінності», які варто дослідити.

Під час прольоту Люсі пролетіла повз Дінкінеш зі швидкістю 10,000 270 миль на годину з відстані приблизно 0.15 миль над астероїдом. Камера Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI) космічного корабля зафіксувала неймовірно детальні зображення пари астероїдів. На основі цих зображень команда оцінила, що Дінкінеш має ширину в півмилі, а менший астероїд має розмір приблизно XNUMX милі.

Окрім цього захоплюючого відкриття, проліт Люсі послужив випробуванням у польоті системи відстеження терміналу космічного корабля. Початкові результати свідчать про те, що система відстеження працювала належним чином, навіть коли вона зіткнулася з більш складною метою, ніж очікувалося.

Протягом наступного тижня команда продовжить аналізувати дані, зібрані під час прольоту. Наступний проліт «Люсі» заплановано на 2025 рік, коли він наблизиться до астероїда Дональдйохансон, що обіцяє подальше пізнання захоплюючого світу астероїдів.

FAQ

Що означає подвійність астероїда?

Коли астероїд подвійний, це означає, що два астероїди знаходяться на близькій орбіті один навколо одного. Менший астероїд обертається навколо більшого, утворюючи подвійну систему.

Яка мета місії космічного корабля НАСА "Люсі"?

Місія космічного корабля "Люсі" полягає в дослідженні троянських астероїдів, які є об'єктами, які мають спільну орбіту Юпітера навколо Сонця. Вивчаючи ці астероїди, вчені сподіваються отримати уявлення про раннє формування Сонячної системи.

Як Люсі виявила подвійний астероїд?

Камера Lucy's Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI) зробила детальні зображення пари астероїдів під час прольоту. Ці зображення виявили наявність меншого астероїда, що обертається навколо більшого, що вказує на подвійну систему.

У чому подібність між подвійною системою Дінкінеша та системою Дідімос і Діморфос?

Обидві подвійні системи містять більший астероїд і менший на орбіті. Однак є також помітні відмінності, які вчені вважають інтригуючими та планують досліджувати далі.

Коли відбудеться наступний проліт Люсі?

Наступний проліт Люсі запланований на 2025 рік, коли він наблизиться до астероїда Дональдйохансон.