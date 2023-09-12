Як виправити NameDrop, який не працює на iPhone

Функція NameDrop на iPhone — це зручний спосіб обміну контактною інформацією з іншими користувачами iPhone через AirDrop. Однак деякі користувачі стикаються з проблемами, коли NameDrop не працює. Хоча точна причина цієї проблеми незрозуміла, ви можете спробувати кілька виправлень.

По-перше, перевірте, чи підтримує ваш iPhone функцію NameDrop. NameDrop працює лише на деяких моделях iPhone, сумісних з iOS 17. Якщо у вас iPhone X або попередня модель, він не підтримуватиме iOS 17, тому NameDrop не працюватиме на вашому пристрої. Крім того, щоб NameDrop працював належним чином, потрібно встановити iOS 17 як на вашому iPhone, так і на iPhone одержувача.

Іншою поширеною причиною непрацездатності NameDrop є неправильне використання жесту NameDrop. Щоб скористатися цією функцією, вам потрібно наблизити верхні частини двох iPhone. Переконайтеся, що верхні частини обох iPhone торкаються один одного або помістіть їх разом.

Якщо ви випадково вимкнули параметр «Об’єднання пристроїв», це також може призвести до несправності NameDrop. Щоб перевірити це, перейдіть у програму «Налаштування», відкрийте «Загальні» та торкніться параметрів AirDrop. Переконайтеся, що перемикач «Об’єднання пристроїв» увімкнено.

Проблеми з підключенням Bluetooth і WiFi також можуть вплинути на функцію NameDrop. Спробуйте вимкнути й увімкнути Bluetooth і WiFi на обох iPhone, щоб побачити, чи це вирішить проблему.

За замовчуванням для видимості AirDrop на iPhone встановлено значення «Контакти». Однак, оскільки NameDrop використовується для обміну контактними даними з користувачами iPhone, яких немає у ваших контактах, вам потрібно встановити видимість AirDrop на «Усі», щоб NameDrop працював правильно. Це можна зробити в налаштуваннях AirDrop.

Іноді простий перезапуск може виправити незначні помилки або проблеми з програмним забезпеченням. Спробуйте перезавантажити iPhone, щоб перевірити, чи це вирішить проблему з непрацюючим NameDrop.

Якщо жодне з наведених вище рішень не працює, скидання мережевих налаштувань на вашому iPhone та iPhone іншого користувача може допомогти. Однак майте на увазі, що скидання налаштувань мережі призведе до видалення збережених мереж Wi-Fi та раніше доданих пристроїв Bluetooth.

Загалом, якщо у вас виникли проблеми з тим, що NameDrop не працює на вашому iPhone, спробуйте ці виправлення, щоб вирішити проблему та насолоджуватися зручністю обміну контактами через AirDrop.

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