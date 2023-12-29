Motorola намічає захопливу лінійку на 2024 рік, включаючи нову модель Razr та інтеграцію штучного інтелекту

Motorola, компанія, що належить Lenovo, відкрила трохи завісу над своїми планами на 2024 рік у своєму останньому повідомленні Джин Ченем, генеральним директором групи Lenovo Mobile Business. Нова лінійка включає нову модель популярної серії Razr, яка буде мати новий дизайн та інтеграцію штучного інтелекту.

Крім нової моделі Razr, Motorola також планує ввести можливості великої мовної моделі у флагманські смартфони серії X на наступний рік. Компанія також оголосила про поліпшення своїх смартфонів серій Moto S та Moto G.

Джин Чен поділився, що серія Moto Razr в 2023 році зазнала значного успіху як на внутрішньому китайському ринку, так і на світовому ринку. Він зазначив, що Motorola адаптує своє планування продукту та ритм відповідно до можливостей та викликів, які ставлять перед ними складні екрани та великі моделі штучного інтелекту в мобільній індустрії.

Хоча багато брендів вже зобов’язалися впровадити новий чіп Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, Motorola ще не розкрила свої плани щодо випуску телефону на основі SoC Snapdragon 8 Gen 3. Однак, враховуючи плани компанії щодо потужної лінійки на 2024 рік, ймовірно, Motorola приєднається до використання цього високопотужного чіпсету.

Motorola випустила кілька моделей в Китаї та інших ринках у цьому році, зокрема Moto G34 5G на основі чіпсету Snapdragon 695 і Motorola Edge 2023 з Dimensity 7030 SoC. На індійському ринку в вересні був запущений Motorola Edge 40 Neo з MediaTek Dimensity 7030.

Завдяки обіцянці захоплюючих нових моделей на 2024 рік, прихильники Motorola можуть сподіватися на ряд інноваційних смартфонів з вдосконаленими функціями та оновленнями дизайну.

Часто задавані питання:

П: Яка нова модель Razr?

В: Нова модель Razr від Motorola на 2024 рік матиме новий дизайн та інтеграцію штучного інтелекту.

П: Які поліпшення можна очікувати у смартфонах серій Moto S і Moto G?

В: Motorola планує ввести кілька поліпшень у смартфонах серій Moto S та Moto G на 2024 рік.

П: Чи оголосила Motorola плани щодо випуску телефону на базі SoC Snapdragon 8 Gen 3?

В: Хоча Motorola ще не розкрила своїх планів, з урахуванням її потужної лінійки на 2024 рік, ймовірно, компанія випустить телефон на базі SoC Snapdragon 8 Gen 3.

П: Які чіпсети використовувалися в смартфонах Motorola, випущених цього року?

В: В Motorola використовувалися чіпсет Snapdragon 695 у Moto G34 5G та чіпсет Dimensity 7030 у Motorola Edge 2023 та Motorola Edge 40 Neo.